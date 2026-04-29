Rusia nu va duce echipament militar la parada tradițională din 9 mai din cauza „situației operaționale”

Rusia va marca luna viitoare victoria asupra Germaniei în al Doilea Război Mondial prin parada tradițională organizată pe 9 mai în Piața Roșie din Moscova, însă fără defilarea obișnuită cu echipament militar, în contextul „situației operaționale” din războiul din Ucraina, a anunțat marți noaptea Ministerul rus al Apărării, citat de Reuters.

Parada organizată pe 9 mai, ziua în care Germania nazistă a semnat acordul de capitulare cu Uniunea Sovietică, va marca anul acesta cea de-a 81-a aniversare a victoriei în ceea ce rușii numesc „Marele Război Patriotic”.

Una dintre principalele sărbători din calendarul rus, aceasta le permite veteranilor, tot mai puțini la număr, să se adune pe străzi purtându-și medaliile. Evenimentul care stârnește de regulă un val de emoție în Rusia este marcat și prin filme artistice, documentare și muzică de război.

Însă ministerul a precizat că anul acesta niciun echipament militar nu va defila prin piață.

„Militari din instituțiile de învățământ militar superior de toate tipurile și din anumite ramuri ale Forțelor Armate ale Federației Ruse vor participa la paradă, în cadrul coloanei de defilare”, se arată într-un comunicat remis marți târziu de Ministerul Apărării de la Moscova.

Avioane vor survola Piața Roșie în ziua paradei de „Ziua Victoriei”

Comunicatul mai precizează că reprezentanții anumitor instituții de învățământ nu vor participa „și nici o coloană de tehnică militară nu va lua parte la parada militară, în contextul situației operaționale actuale”.

De asemenea, se menționează că parada va evidenția activitatea militarilor din toate categoriile de forțe implicate în „operațiunea militară specială”, așa cum Kremlinul numește în continuare conflictul în comunicările sale oficiale.

Totuși, avioane ale forțelor aeriene vor survola zona Piața Roșie în timpul paradei, iar la finalul acesteia vor fi afișate culorile alb, albastru și roșu ale drapelului național al Rusiei.

Reuters amintește că, la peste patru ani de la începutul războiului, forțele ruse continuă o înaintare lentă în estul Ucrainei.

Rușii anunță constant noi victorii în Ucraina

Oficiali militari de rang înalt de la Moscova susțin că forțele de invazie avansează pe toate fronturile, iar Ministerul Apărării anunță frecvent capturarea unor sate, inclusiv a două în cursul zilei de marți.

Discuțiile mediate de Statele Unite, care urmăresc apropierea de un acord de pace, sunt blocate în contextul în care Washingtonul este concentrat asupra conflictului din Orientul Mijlociu.

Președintele Vladimir Putin a declarat că Moscova va încheia un acord de pace doar dacă primește întreaga regiune Donbas, formată din regiunile Donețk și Luhansk, inclusiv unele părți pe care nu a reușit să le cucerească până acum. Ucraina respinge orice idee de retragere din zonele pe care încă le controlează.