Rusia operează un „sistem fără precedent” pentru reeducarea copiilor ucraineni deportați forțat, arată cel mai nou un raport Yale

Copii care așteaptă sfârșitul unei alerte de raid aerian în adăpostul antiatomic al unei grădinițe, din Zaporojie, Ucraina, pe 20 august 2025. Fotografie ilustrativă. SURSA: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

O cercetare finanțată de SUA a identificat peste 210 locații în care copiii ucraineni au fost duși de către Rusia pentru instruire militară, fabricarea de drone și alte forme de reeducare forțată, ca parte a unui program de deportare pe scară largă, scrie Reuters.

Școala de Sănătate Publică de la Universitatea Yale a transmis, într-un raport publicat marți, că au fost descoperite peste 150 de locații noi de când a publicat concluziile de anul trecut, când a afirmat că aeronava prezidențială rusă a fost utilizată pentru transportul copiilor.

Cel mai recent raport al Laboratorului de Cercetare Umanitară (HRL) de la Yale, bazat pe informații din surse deschise și imagini din satelit, arată că aproximativ jumătate din locații sunt gestionate de guvernul rus.

Acesta „reprezintă cel mai mare număr de locații în care au fost duși copii din Ucraina, care a fost publicat până în prezent”, se arată în raport. „Numărul real este probabil mai mare, deoarece există mai multe locații care sunt încă investigate de HRL și pot exista locații suplimentare care nu au fost încă identificate”, menționează documentul.

Ucraina susține că Moscova a deportat ilegal sau a strămutat cu forța peste 19.500 de copii în Rusia și Belarus, încălcând Convențiile de la Geneva. În iunie, Yale a estimat că cifra ar putea fi aproape de 35.000.

Rusia neagă că a strămutat copiii împotriva voinței lor și susține că a evacuat voluntar oamenii pentru a-i scoate din zona de război.

Kremlinul nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta acest raport.

Cercetătorii de la Yale „pot concluziona că Rusia operează un potențial sistem, fără precedent, de reeducare, instruire militară și facilități de cazare în dormitoare, capabil să găzduiască zeci de mii de copii din Ucraina pentru perioade lungi de timp”, se arată în raport.

Programul Yale, care a fost privat de finanțare de către administrația președintelui american Donald Trump, a identificat anterior 314 copii ucraineni pe site-urile guvernului rus, unde au fost dați spre adopție de către familiile din Rusia.

Numărul copiilor ucraineni deportați și rețeaua de facilități în care sunt ținuți au crescut de când Yale a publicat pentru prima dată concluziile sale, în 2023, când a estimat că 6.000 de copii au fost duși în 43 de tabere.

„Unitate globală”

Concluziile Yale au stat la baza mandatelor de arestare emise în 2023 de Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al comisarei sale pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, CPI acuzându-i atunci de deportarea ilegală a copiilor, o faptă ce constituie crimă de război.

„Vestea bună este că acum cunoaștem pe deplin amploarea problemei cu care ne confruntăm”, a declarat, pentru Reuters, Nathaniel Raymond, directorul executiv al Laboratorului de Cercetare Umanitară. „Vestea proastă este că soluționarea acestei probleme, aducerea acasă a acestor copii, depinde de o unitate globală absolută”, a precizat Raymond.

Yale afirmă că, după începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din februarie 2022, copiii ucraineni au fost duși în locuri situate pe o distanță de 3.500 de mile (5.600 km), inclusiv școli de cadeți, o bază militară, unități medicale, un lăcaș de cult, școli secundare și universități, orfelinate și, cel mai frecvent, tabere și sanatorii.

Instruirea militară a copiilor ucraineni a avut loc în cel puțin 39 de locații, iar cel puțin 34 dintre aceste facilități sunt recent identificate, se mai arată în raportul de marți.

Copiii ucraineni cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani au fost duși în tabere și într-o bază militară, unde au fost supuși unor programe de militarizare, inclusiv instruire de luptă, parade și exerciții ceremoniale, asamblarea de drone și a altor echipamente, precum și învățării istoriei militare.

De asemenea, copiii au participat la competiții de tir, competiții de aruncare a grenadelor, medicină tactică, controlul dronelor și instruire tactică.

Într-un caz identificat de Yale, copiii din regiunea Donețk au primit „instruire aeriană” la o bază militară. Aceștia au fost duși la bază cu un avion operat de Departamentul de Administrare a Proprietăților Prezidențiale din cadrul Administrației Prezidențiale Ruse, se mai arată în raport.

Mariana Betsa, viceministrul ucrainean al afacerilor externe, a declarat pentru Reuters că 1.600 de copii deportați s-au întors în Ucraina. Ea a spus că soarta celor care nu s-au întors ar trebui să fie subiectul oricăror negocieri de pace care vor avea loc.

„Înainte de a trece la orice fel de discuții de pace pe fond, trebuie să înțelegem cu siguranță că problema copiilor ar trebui să fie pe ordinea de zi”, a precizat Betsa.