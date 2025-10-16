Rusia rămâne unul dintre principalii producători de petrol, în pofida sancțiunilor, se laudă Putin. „A reușit să găsească noi canale de export și plată”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că țara sa rămâne „unul dintre principalii producători” mondiali de petrol, în pofida sancțiunilor occidentale și presiunilor omologului său american Donald Trump asupra clienților Moscovei.

„Rusia își menține poziția printre principalii producători de petrol, în pofida mecanismelor de concurență neloială utilizate contra noastră”, a afirmat Putin în cadrul unui forum consacrat energiei desfășurat la Moscova, relatează France Presse și Agerpres.

Potrivit președintelui rus, Rusia asigură 10% din producția mondială de petrol.

„Sectorul petrolier rus demonstrează flexibilitate și a reușit să pună în aplicare noi canale de aprovizionare și de plată”, a continuat el.

Putin și-a exprimat de asemenea satisfacția cu privire la faptul că exporturile de gaz – Rusia numărându-se și aici printre principalii producători mondiali – sunt asigurate în mod „fiabil” pe piețe, în pofida restricțiilor impuse de țările UE, altădată cliente majore ale Moscovei.

„Rusia intenționează să-și întărească poziția de lider mondial în domeniul energiei”, a afirmat el.

China și India, principalii clienți

Exportul de hidrocarburi, una dintre principalele surse de venituri ale Rusiei, este vizat de o mulțime de sancțiuni occidentale de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei în 2022.

În pofida acestor restricții, Moscova continuă să își exporte producția spre clienții săi, printre care în special China și India, datorită flotei sale „fantomă”, nave ale căror proprietar, asigurare și pavilion sunt opace.

Donald Trump și-a înmulțit în ultimele luni presiunile la adresa principalilor cumpărători de hidrocarburi ruse.

Miercuri, Trump a dat asigurări că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să cumpere petrol rus, după ce președintele american a impus tarife vamale punitive împotriva țării sale.

O informație ce nu a fost confirmată sau dezmințită de New Delhi.

La rândul său, China a apărat joi drept „legitime” achizițiile de petrol rusesc.