Rusia, reacție tranșantă la contrapropunerea europenilor pentru oprirea războiului din Ucraina. „Nu funcționează pentru noi”

Kremlinul a respins luni contrapropunerea făcută de europeni la planul de pace american în 28 de puncte pentru războiul din Ucraina, susținând că este „complet neconstructivă”, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, SUA a luat prin surprindere Kievul și țările europene cu un proiect de plan de pace în 28 de puncte. Aliații europeni ai Ucrainei au declarat că nu au fost implicați în elaborarea proiectului, creionând o contrapropunere care ar atenua unele dintre concesii teritoriale propuse și ar include o garanție de securitate în stil NATO din partea Statelor Unite pentru Ucraina, în cazul în care aceasta ar fi atacată.

„Planul european, la prima vedere (…), este complet neconstructiv și nu funcționează pentru noi”, a afirmat consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, în cadrul unor declarații de presă.

Vineri, președintele rus Vladimir Putin spusese că propunerile americane ar putea reprezenta o bază pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, amenințând că, dacă partea ucraineană va respinge planul forțele ruse, vor înainta.

Ușakov susține că „nu toate, dar multe prevederi ale acestui plan (al SUA) ni se par destul de acceptabile”. El a spus că pentru unele dintre aspecte este nevoie de discuții mai detaliate.

SUA și Ucraina, „cadru de pace revizuit”

Duminică, la Geneva, negociatorii americani și cei ucraineni au elaborat un „cadru de pace revizuit” și intenționează să continue negocierile pentru un plan de încheiere a războiului în zilele următoare, potrivit unei declarații comune.

„Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a reacționat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

„Am citit o declarație potrivit căreia, în urma discuțiilor de la Geneva, au fost aduse unele modificări textului pe care l-am văzut anterior. Vom aștepta. Se pare că dialogul continuă”, a spus el.

Când a fost întrebat despre o posibilă modificare a clauzei privind relația NATO-Ucraina, care părea să lase deschisă posibilitatea ca Kievul să adere într-o zi la alianța militară, Peskov a insistat că partea rusă nu va discuta detaliile niciunui proiect de acord pe baza informațiilor din presă.