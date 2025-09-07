„Rusia se închide tot mai mult în logica războiului și a terorii”. Macron denunță cel mai amplu atac aerian asupra Ucrainei de la începutul invaziei rușilor

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer participă la reuniunea „coaliției voluntarilor”, la baza aeriană Northwood, Marea Britanie, pe 10 iulie 2025. FOTO: DOMINIQUE JACOVIDES / Bestimage / Profimedia

„Rusia se închide tot mai mult în logica războiului și a terorii”, a denunțat președintele francez Emmanuel Macron duminică, după cel mai vast atac aerian lansat de Moscova de la începutul conflictului în Ucraina, relatează AFP, conform Agerpres.

Președintele francez a denunțat pe X lovituri „în mod nedescriminat, inclusiv asupra unor zone rezidențiale și a sediului guvernului”, asigurând că Franța va continua „să facă totul pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă”.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat cel puțin 805 drone și 13 rachete asupra Ucrainei între sâmbătă seara și duminică dimineața, acesta fiind cel mai mare atac aerian de la începutul conflictului în februarie 2022.

„Aceste lovituri de o amploare neobișnuită, la mai puțin de două săptămâni după alt atac masiv asupra Kievului, constituie o nouă escaladare și demonstrează, dacă mai era necesar, că Rusia nu are nicio intenție de a face pace”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului francez de Externe.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat la rândul său că a evocat duminică acest atac într-o convorbire telefonică purtată cu Emmanuel Macron.

„Noi ne-am coordonat eforturile diplomatice, etapele viitoare și contactele cu partenerii noștri, cu scopul de a asigura o ripostă potrivită”, a indicat Zelenski pe Telegram.

„Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări apărările”, a adăugat el.

În timp ce eforturile diplomatice ale președintelui american Donald Trump pentru a convinge Rusia să accepte o sistare a luptelor rămân fără rezultat, susținătorii europeni ai Kievului, printre care și Franța, încearcă să convingă SUA să-și accentueze presiunea asupra Moscovei.

O coaliție a 26 de țări, în principal europene, se declară pregătită să desfășoare mijloace pentru a furniza garanții de securitate Ucrainei după o oprire a luptelor, propunând în special să desfășoare trupe la sol, cu condiția unei susțineri din partea SUA, care să-i acopere spatele.

Ministrul român al Apărării: „Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a reclamat că „rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați” în Ucraina.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ținte – clădirea Guvernului de la Kiev și zone rezidențiale. Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați”, a scris Ionuț Moșteanu, duminică, pe Facebook.

Oficialul român a spus că „nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar” al Rusiei.

„Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar. Kremlinul vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa. Condamnăm cu toată fermitatea aceste atacuri criminale”, a mai declarat ministrul Ionuț Moșteanu.