Rusia și Belarus au exersat lansarea armelor nucleare trimise de Moscova lui Aleksandr Lukașenko: „Altfel, de ce ar fi pe teritoriul bielorus?”

Vladimir Putin alături de Aleksandr Lukașenko în timpul unei vizite pe care acesta a efectuat-o în Rusia în ianuarie 2024, FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia Images

Rusia și Belarus exersează lansarea armelor nucleare tactice rusești ca parte a unor exerciții militare comune, a declarat marți liderul bielorus Aleksandr Lukașenko, citat de Reuters.

Mass-media de stat de la Minsk l-a citat de asemenea pe șeful Statului Major bielorus spunând că exercițiile au inclus și racheta hipersonică rusă Oreșnik, cu care Rusia a atacat în premieră Ucraina anul trecut.

Rusia și Belarus încheie marți cinci zile de manevre militare, cu numele de cod „Zapad” (Vest), ca o demonstrație de forță despre care afirmă că este menită să le testeze capacitatea de luptă. Acestea au stârnit neliniște în unele țări vecine, având în vedere războiul în desfășurare în Ucraina și incidentul cu dronele care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în data de 10 septembrie.

Exercițiile, pe care analiștii militari occidentali le consideră concepute pentru a intimida Europa, au făcut Polonia să își închidă complet granița cu Belarus, ca măsură de precauție.

Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, găzduiește din 2023 arme nucleare tactice rusești asupra cărora Moscova păstrează comanda și controlul. Minsk a lucrat la redeschiderea și renovarea unor facilități de stocare nucleară din epoca sovietică.

Ce a spus Lukașenko de simularea lansării armelor nucleare

Lukașenko a fost citat de agenția bielorusă de stat Belta ca spunând marți că este „firesc” ca armele nucleare tactice rusești să fie parte a exercițiilor Zapad.

„Exersăm totul acolo. Și ei (Occidentul) știu asta, nu ascundem. De la tragerea cu arme de calibru mic convenționale până la focoase nucleare. Din nou, trebuie să fim capabili să facem toate acestea. Altfel, de ce ar fi pe teritoriul bielorus?”, a declarat acesta.

„Dar nu avem absolut deloc de gând să amenințăm pe nimeni cu asta”, a dat asigurări el.

Rusia vrea să desfășoare și rachete Oreșnik în Belarus

Ministerul bielorus al Apărării a confirmat într-un comunicat că utilizarea armelor nucleare tactice a fost exersată, împreună cu desfășurarea rachetei balistice rusești cu rază intermediară Oreșnik, pe care Moscova a folosit-o pentru prima dată împotriva Ucrainei pe 21 noiembrie anul trecut.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat la sfârșitul anului trecut că Rusia ar putea desfășura rachete Oreșnik, despre care pretinde că sunt imposibil de interceptat, pe teritoriul Belarusului în a doua jumătate a acestui an.

Lukașenko, care are discuții regulate cu Putin, a permis Moscovei să folosească teritoriul bielorus pentru a pătrunde în nordul Ucrainei în februarie 2022, dar nu și-a angajat trupele proprii în lupte.

Președintele american Donald Trump a început să cultive relații mai apropiate cu Lukașenko, tratat mult timp ca un paria de către Occident, și a relaxat săptămâna trecută unele sancțiuni impuse Belarusului în schimbul eliberării a 52 de prizonieri, inclusiv oponenți politici ai liderului veteran.

Ca semn al încălzirii relațiilor, ofițeri militari americani au asistat luni la o parte a exercițiilor Zapad din Belarus.