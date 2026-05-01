VIDEO Rusia a testat cu succes un nou model al rachetei Soyuz după mai bine de un deceniu

Roscosmos a anunțat că Rusia a lansat pentru prima oară, în regim de testare, noua sa rachetă Soyuz-5. Potrivit anunțului făcut joi noaptea de agenția aerospațială a Rusiei, racheta a decolat de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan fără nicio problemă, relatează Reuters.

Soyuz-5, pe care Roscosmos o descrie drept un vehicul de lansare echipat cu cel mai puternic motor pe combustibil lichid din lume, a decolat cu succes la ora 21:00, ora Moscovei (18:00 GMT), pe 30 aprilie, potrivit comunicatului.

The medium-class carrier is undergoing flight tests, with a payload capacity of up to 17 tonnes and a focus on high-precision delivery to low Earth orbit.

Roscosmos afirmă că noua rachetă este capabilă să transporte încărcături de până la 17 tone metrice, va reduce semnificativ costurile de lansare și este mai eficientă decât predecesoarele sale în plasarea pe orbită joasă a Pământului a unor obiecte precum sateliții.

Dmitri Bakanov, oficialul numit intempestiv în fruntea Roscosmos anul trecut, a declarat că racheta va crea noi locuri de muncă în Rusia și Kazahstan.

Bakanov i-a spus anterior președintelui Vladimir Putin că Soyuz-5 este primul vehicul nou de lansare pe care Rusia l-a dezvoltat din 2014 încoace.

Joi, el a descris-o drept „un nou pas în explorarea spațială”.

Dmitri Bakanov, directorul Roscosmos, alături de președintele Vladimir Putin în timpul unei vizite pe care acesta a efectuat-o în septembrie 2025 la Centrul Național pentru Spațiu din Moscova, FOTO: Mikhail Metzel / AP / Profimedia Images

Testarea cu succes a rachetei Soyuz-5 e un succes rar pentru Roscosmos

De când cosmonautul sovietic Yuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu în 1961, Rusia s-a mândrit ca fiind o putere de vârf în explorarea spațiului. Dar ambițiile sale au suferit o lovitură masivă în august 2023, când misiunea sa fără echipaj Luna-25 s-a izbit de suprafața Lunii în timp ce încerca să aselenizeze.

De atunci, Rusia și-a amânat de mai multe ori misiunile plănuite către Lună. Ultima amânare a fost anunțată chiar luna trecută.

Serghei Cernişev, vicepreşedintele Academiei Ruse de Ştiinţe, a anunțat că lansările vehiculelor spaţiale ruseşti Luna-28, Luna-29 şi Luna-30 au fost amânate pentru perioada 2032-2036.

Anunțul a fost făcut în aceeași săptămână în carepatru astronauţi din misiunea Artemis 2 lansată de NASA au devenit primii oameni care au zburat în jurul Lunii după o pauză de peste 50 de ani, călătorind mai departe în spaţiu decât oricare alt om înaintea lor.