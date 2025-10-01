Rusia transmite răspicat că nu recunoaște reintroducerea sancțiunilor împotriva aliatului său din Orientul Mijlociu. „Vom trăi în două realități paralele”

Ambasadorul rus Vassili Nebenzia participă la reuniunea ministerială „Situația din Orientul Mijlociu, inclusiv problema palestiniană”, la sediul ONU din New York, pe 23 septembrie 2025. FOTO: Lev Radin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Moscova nu recunoaște reintroducerea sancțiunilor Națiunilor Unite împotriva Iranului, a declarat miercuri ambasadorul rus la ONU, Vassili Nebenzia, când a fost întrebat dacă Rusia va aplica măsurile decise, informează Reuters.

Sâmbătă seara, Națiunile Unite au reinstituit embargoul asupra armelor și alte sancțiuni împotriva Iranului în legătură cu programul său nuclear, în urma unui mecanism – cunoscut sub numele de „snapback” – declanșat de puterile europene. Teheranul a avertizat că această măsură va primi un răspuns dur.

Marea Britanie, Franța și Germania, un grup de țări denumite E3, au declanșat la sfârșitul lunii august mecanismul „snapback”, care permitea, în termen de 30 de zile, reimpunerea sancțiunilor ridicate în 2015 după convenierea acordul nuclear iranian.

Mecanismul a fost reactivat pe fondul acuzațiilor că Iranul a încălcat acordul din 2015 care viza să împiedice dezvoltarea unei bombe nucleare. Teheranul neagă că ar urmări să obțină arme nucleare.

„Nu recunoaștem intrarea în vigoare a mecanismului snapback”, a declarat Nebenzia într-o conferință de presă organizată cu ocazia începerii președinției Rusiei la Consiliul de Securitate al ONU pentru luna octombrie.

„Vom trăi în două realități paralele, deoarece pentru unii snapback-ul a avut loc, iar pentru noi nu. Acest lucru creează o problemă. Cum vom ieși din această situație – vom vedea”, a adăugat Nebenzia.

Sfârșitul acordului nuclear de zece ani convenit inițial de Iran, Marea Britanie, Germania, Franța, Statele Unite, Rusia și China ar putea exacerba tensiunile din Orientul Mijlociu, la doar câteva luni după ce Israelul și SUA au bombardat facilitățile nucleare iraniene.

„Această evoluție este într-adevăr încărcată cu o escaladare majoră în jurul Iranului, deoarece deschide ușa pentru acele țări care doresc să pună capăt programului nuclear al Iranului”, a mai spus Nebenzia, referindu-se la acțiunea militară a Israelului și a SUA din iunie.

Odată cu reintroducerea sancțiunilor ONU, Iranul – considerat un aliat al Rusiei – va fi din nou supus unui embargo asupra armelor și unei interdicții asupra tuturor activităților de îmbogățire și reprocesare a uraniului, precum și asupra oricărei activități legate de rachete balistice capabile să transporte arme nucleare.

Alte sancțiuni care vor fi reimpuse includ interdicția de călătorie pentru zeci de cetățeni iranieni, înghețarea activelor a zeci de persoane și entități și interdicția de a furniza orice element / echipament care ar putea fi utilizat în programul nuclear al țării.