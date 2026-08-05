Rusia trebuie să plătească pentru atacurile împotriva Ucrainei, spune Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat miercuri noul atac aerian rusesc cu rachete și drone efectuat noaptea trecută asupra Ucrainei, afirmând că Rusia va trebui să plătească pentru agresiunea în Ucraina și promițând creșterea presiunilor pentru a obține acest lucru, relatează EFE și Agerpres.

„Această politică de teroare, dusă prin lovituri cu rachete și drone, este inacceptabilă”, a scris Macron pe rețeaua de socializare X, reacționând după bombardamentul rusesc în care cel puțin 17 persoane au fost ucise și 44 rănite în regiunea capitalei ucrainene Kiev în noaptea de marți spre miercuri.

„Fiecare nou atac consolidează o evidență: Rusia trebuie să plătească prețul pentru agresiunea sa și să răspundă pentru crimele sale”, a indicat în continuare președintele francez.

El a insistat că, „împreună cu Ucraina, nu vom ceda nici oboselii și nici intimidării” și a anunțat că „Uniunea Europeană și partenerii săi vor continua să crească presiunea asupra Rusiei, mai ales prin noi sancțiuni și consolidarea sprijinului militar pentru Ucraina, astfel încât aceasta să se poată apăra și să-și protejeze populația”.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, atacul său a țintit centre logistice „folosite pentru depozitarea și furnizarea de armament, precum și pentru producția și distribuția de drone”.

Atacul a survenit la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat noi lovituri cu drone în profunzimea teritoriului rus, în continuarea campaniei de 40 de zile pe care a anunțat-o pe 25 iunie și care vizează cu precădere centre logistice și rafinării rusești.

În perioada scursă de atunci, armata ucraineană a atacat aproximativ 20 de depozite ale companiei ruse de comerț electronic Wildberries, alte 25 de rafinării și infrastructuri energetice și aproximativ 200 de petroliere și nave comerciale în Marea Neagră și Marea Azov.

Ca represalii, Rusia a lansat 381 de rachete asupra Ucrainei numai în iulie, mai multe decât în orice altă lună de la începutul războiului pe care l-a declanșat în februarie 2022.

De asemenea, Rusia atacă susținut cu rachete și drone porturile Ucrainei, pentru ca aceasta să nu-și mai poată exporta produsele, în special cereale, după ce exporturile rusești au fost la rândul lor perturbate de loviturile dronelor ucrainene asupra infrastructurilor portuare.