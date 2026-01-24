Rușii au folosit o armă rară azi-noapte. Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace

lansarea unei rachete Zircon de pe frgata Amiral Gorskov, Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Cele mai recente lovituri ale Rusiei asupra Ucrainei au avut loc după ce negociatorii din cele două țări implicate în război și Statele Unite au încheiat prima zi din cele două dedicate tratativelor din Emiratele Arabe Unite.

Delegațiile celor trei state s-au întâlnit în Abu Dhabi, în încercarea de a găsi o soluție la războiul care durează de aproape patru ani.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, l-a acuzat sâmbătă pe președintele rus Vladimir Putin că a ordonat „cinic” un atac masiv cu rachete în timp ce negocierile sunt în curs de desfășurare.

„Acest atac barbar dovedește încă o dată că locul lui Putin nu este la masa negocierilor de pace, ci în boxa acuzaților a tribunalului special”, a declarat Sîbiga.

Discuțiile mediate de SUA între Ucraina și Rusia au fost reluate sâmbătă la Abu Dhabi, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că reprezentanți de rang înalt ai forțelor armate și ai serviciilor de informații militare ucrainene se vor alătura discuțiilor de sâmbătă.

Nou atac de amploare

Rusia a lansat un alt atac de amploare asupra sistemului energetic al Ucrainei în zorii zilei de sâmbătă, zguduind Kievul cu explozii pe tot parcursul nopții și lăsând 1,2 milioane de proprietăți fără energie electrică în toată țara.

Aproape 6.000 de clădiri din capitală au rămas fără încălzire sâmbătă dimineață, când temperaturile au oscilat în jurul valorii de -10 grade Celsius. Multe apartamente ale locuitorilor erau deja înghețate din cauza întreruperii sistemului centralizat de distribuție a căldurii din oraș, ca urmare a atacurilor anterioare.

Potrivit primarului din Kiev, Vitali Klitschko, o persoană a fost ucisă în capitală și patru au fost rănite, dintre care trei sunt internate în spital, în timp ce 19 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în al doilea oraș al Ucrainei, Harkov.

Peste 800.000 de persoane din capitală și alte 400.000 din regiunea nordică Cernihiv au rămas fără energie electrică după ultimele atacuri, a declarat viceprim-ministrul Oleksii Kuleba.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 375 de drone și 21 de rachete, inclusiv două dintre rachetele balistice Zircon, rar utilizate, în atacul său din timpul nopții.