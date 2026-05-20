Rusia va doborî dronele ce trec deasupra porțiunii sale a Mării Caspice

Rachete lansate de Rusia dintr-un poligon aflat pe coasta Mării Caspice, în timpul unor exerciții militare, FOTO: Dimitar Dilkoff / AFP / Profimedia

Consiliul Federației, camera superioară a parlamentului Rusiei, a aprobat miercuri o lege care permite doborârea aeronavelor ucrainene fără pilot și a altor drone ostile deasupra platformelor petroliere și de gaze din sectorul rusesc al Mării Caspice, relatează agenția rusă de presă Interfax, citată de Reuters.

Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, extrage petrol prin două proiecte majore din Marea Caspică – câmpurile Filanovski și Korciaghin – care au fost atacate în repetate rânduri de drone ucrainene.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, ca parte a eforturilor sale de a slăbi economia Rusiei și, implicit, resursele alocate pentru trupele sale care luptă pe teritoriul ucrainean.

Potrivit unei note publicate pe site-ul parlamentului de la Moscova, dronele reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa intereselor economice ale Rusiei în Marea Caspică.

„Adoptarea legii federale relevante va face posibilă eliminarea vidului legislativ și luarea măsurilor necesare pentru a asigura protecția antiteroristă a unor astfel de instalații, fără a afecta aspectele legate de navigație și pescuit”, se arată în notă.

Marea Caspică pe o hartă politică, FOTO: Mohammed Sohail Khan / Alamy / Profimedia

Rusia și alte patru țări își împart Marea Caspică

Marea Caspică este împărțită între cinci state riverane: Rusia, Kazahstan, Turkmenistan, Iran și Azerbaidjan.

După destrămarea URSS, a apărut o dispută majoră: cum se împarte marea și, mai ales, cine controlează zăcămintele uriașe de petrol și gaze de sub fundul mării?

Negocierile au durat peste 20 de ani și s-au încheiat parțial prin Convenția privind statutul juridic al Mării Caspice, semnată în 2018 la Aktau, în Kazahstan, după cum arăta BBC la momentul respectiv.

Fiecare stat a primit 15 mile marine de ape teritoriale și alte 10 mile marine pentru pescuit exclusiv. Restul apelor sunt folosite în comun.

Fundul mării și resursele subsolului sunt împărțite în „sectoare naționale”, negociate bilateral între state. Rusia are jurisdicție asupra sectorului nord-vestic al Mării Caspice.