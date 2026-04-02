Rusia va fi obligată să-și reducă în curând producția de petrol din cauza ucrainenilor / Ce spun cei care cunosc situația

Reducerea producției de petrol din Rusia este iminentă, deoarece atacurile Ucrainei asupra infrastructurii portuare, conductelor și rafinăriilor au diminuat capacitatea de export cu 1 milion de barili pe zi, adică o cincime din capacitatea totală, au declarat joi pentru Reuters trei surse din industrie.

O reducere a producției în Rusia, al doilea exportator mondial, ar agrava presiunea asupra aprovizionării globale, în contextul în care piețele petroliere au fost deja afectate grav de întreruperea fără precedent a aprovizionării, cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii de export de petrol a Rusiei în ultima lună. În cadrul celor mai puternice atacuri cu drone din războiul care durează de peste patru ani, Ucraina a vizat porturile baltice Ust-Luga și Primorsk, în încercarea de a slăbi economia Rusiei, care are nevoie de încasările pentru țiței pentru efortul de război.

Cel puțin 20% din capacitatea totală de export a Rusiei este scoasă din funcțiune, în scădere față de vârful de 40% înregistrat în martie, dar încă suficient, potrivit a trei surse din industrie, pentru a avea un impact asupra producției de petrol a Rusiei, a treia cea mai mare din lume după Statele Unite și Arabia Saudită.

Conductele și depozitele Rusiei sunt pline cu petrol

Principalul port rus din Marea Baltică, Ust-Luga, a suspendat exporturile de petrol în urmă cu o săptămână, după atacuri intense cu drone și incendii. Pe măsură ce dronele ucrainene atacă atât infrastructura de export, cât și rafinăriile interne, sistemul rus de conducte de petrol a ajuns să fie blocat de petrol, iar capacitățile de stocare se umplu, au spus sursele.

Asta înseamnă că unele câmpuri petroliere vor trebui să-și reducă producția pentru a evita supraîncărcarea sistemului, au spus acestea.

Rusia a beneficiat de creșterea prețurilor la petrol de când au început atacurile SUA-Israel asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, dar reducerea producției de energie ar fi totuși „dureroasă”, deoarece petrolul și gazul natural reprezintă un sfert din veniturile bugetului de stat.

Capacități limitate

Chiar înainte de atacurile asupra porturilor baltice, capacitatea de export a Rusiei fusese deja redusă, deoarece tranzitul prin conducta Drujba, care aprovizionează cu petrol Ungaria și Slovacia, este suspendat din ianuarie.

Peste 80% din petrolul Rusiei este pompat de monopolul de conducte controlat de stat, Transneft.

Transneft și Ministerul Energiei din Rusia nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Potrivit surselor Reuters, Transneft a notificat exportatorii că Ust-Luga nu a putut încărca petrol conform programului inițial de export din cauza avariilor recente.

Una dintre surse a declarat că Transneft a afirmat, de asemenea, că nu a putut prelua în sistemul său volumele complete de petrol de la producătorii programați pentru exporturi prin Ust-Luga.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a afirmat că producția de petrol a Rusiei s-a situat la 9,184 milioane de barili pe zi în februarie. Sursa nu a putut preciza cu cât ar putea fi redusă producția.

Aceștia au afirmat că nu se preconizează finalizarea programului de încărcare a exporturilor de petrol din Ust-Luga pentru prima jumătate a lunii aprilie, deși alocările de încărcare pentru a doua jumătate a lunii au rămas în vigoare până la noi dispoziții.

Cât a exportat pe zi anul trecut

Producția de petrol din Rusia a scăzut cu doar 0,8%, ajungând la 10,28 milioane de barili pe zi anul trecut, reprezentând aproximativ o zecime din producția globală, în ciuda sancțiunilor occidentale și a atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor, potrivit datelor rusești.

Blocajul la export de la Ust-Luga afectează nu numai exporturile de petrol rusești, ci și Kazahstanul, au spus sursele. Kazahstanul transportă lunar între 200.000 și 400.000 de tone de petrol KEBCO prin Ust-Luga.

Lucrările de întreținere regulate ale rafinăriilor de petrol din Rusia agravează problema surplusului de petrol din sistemul Transneft, au spus sursele, deoarece, pe măsură ce rafinăriile procesează mai puțin, surplusul crește.

De obicei, în martie și aprilie, când Rusia efectuează lucrările de întreținere sezonieră a rafinăriilor, Rusia își intensifică exporturile de țiței, dar de data aceasta închiderea rafinăriilor ar putea duce la depozitarea unei cantități și mai mari de petrol.

Nu există cifre oficiale privind capacitatea de stocare disponibilă. O sursă a afirmat că aceasta este suficientă pentru câteva săptămâni, dar nu pentru luni întregi.