Rușii au atacat prin subteran un oraș-cheie de pe frontul din Ucraina. Reacția trupelor Kievului

Trupele rusești s-au infiltrat în orașul Kupiansk, din regiunea Harkov, folosindu-se de o conductă de gaze care avea un capăt într-un sat aflat sub controlul Moscovei, informează site-ul de monitorizare Deep State, citat de The Kyiv Independent.

Rușii au intrat în gazoduct de la Liman Perșîi, un sat aflat la 8 kilometri de Kupianskul aflat pe linia frontului. Astfel, ei au reușit să treacă pe sub râul Oskil, care separă cele două așezări.

Astfel, au ajuns în satul vecin Radkivka, de la marginea orașului Kupiansk, după care s-au extins spre sud într-o pădure și în interiorul orașului. Rușii au reușit deja să instaleze poziții pentru piloții de drone din zona frontului.

Ca să transporte echipamentul prin conductă, soldații ruși au folosit bănci pe roți și scutere electrice. Deep State estimează că deplasarea prin conductă a durat până la patru zile astfel că au fost amenajate locuri speciale pentru odihnă și aprovizionare.

Ucrainenii anunță că au stopat sosirea altor ruși în oraș

Statul Major General al armatei ucrainene susține că a reușit să preia controlul asupra ieșirii din conductă. „Situația din orașul Kupiansk și zonele limitrofe este sub controlul forțelor armate ucrainene”, a transmis, pe Facebook, Statul Major ucrainean.

Aceeași sursă indică faptul că în zona Kupiansk există mai multe conducte. Trei din patru sunt deja avariate și inundate, iar ieșirea din a patra este sub control ucrainean.

Kievul susține că în timpul operațiunii de contra-sabotaj declanșată de trupele sale au fost neutralizați 395 de soldați ruși, dintre care 288 au fost uciși.

Kupiansk se află la 104 kilometri est de harkov, capitala regiunii. Orașul a fost ocupat de ruși la începutul invaziei, însă ucrainenii au reușit să-l adusă sub controlul său în septembrie 2022. De atunci se poartă lupte grele în proximitatea sa.

Rușii atacă orașul cu bombe ghidate, artilerie, sisteme de lansare de rachete și drone. Cei 1.800 de civili care încă mai locuiesc acolo sunt privați aproape complet de electricitate, gaz și apă curentă.

Este pentru a treia oară când rușii se folosesc de conducte de gaze pentru a se infiltra în spatele liniilor ucrainene. Această tactică a fost adoptată prima dată în timpul bătăliei de la Avdiivka.

Ulterior, în martie 2025, circa 100 de soldați au trecut printr-un gazoduct ca să ajungă la pozițiile ucrainene din Sudja, în regiunea rusă Kursk, localitate care se afla atunci sub controlul Kievului.