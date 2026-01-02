Rușii au cucerit sub 1% teritoriul Ucrainei în 2025. Situația în cele șapte regiuni unde au intrat forțele Moscovei

Imagine furnizată de Ministerul rus al apărării în 11 decembrie, în care, potrivit Moscovei, soldați ruși afișează drapelul național în Siversk, Donețk. Credit: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Forțele ruse au ocupat 4.336 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în 2025, reprezentând mai puțin de 1% din țară, a calculat proiectul ucrainean open-source de cartografiere DeepState în evaluarea de sfârșit de an publicată pe 1 ianuarie, potrivit Kyiv Independent.

„În comparație cu anii precedenți, 2025 a fost cu adevărat dificil pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei”, se spune în evaluare

Potrivit DeepState, forțele ruse au reușit să captureze 0,72% din teritoriul total al Ucrainei în ultimul an, inclusiv teritoriii din regiuni care nu erau ocupate anterior.

La începutul acestui an, o nouă ofensivă rusă a dus la câștigarea de către forțele Moscovei a unor poziții minime în regiuni neocupate anterior, inclusiv în Dnipropetrovsk și Sumî, unde Rusia a capturat 0,6% și 1,0% din teritoriul respectivei regiuni.

Forțele ruse au continuat, de asemenea, progresul lor lent, dar constant, în alte zone ale liniei frontului, în timp ce Moscova continuă să-și intensifice eforturile de a cuceri teritorii ucrainene suplimentare, în contextul negocierilor de pace mediate de Statele Unite.

Pe fondul avansului rus, regiunea Donețk a înregistrat cea mai mare creștere procentuală a teritoriului ucrainean cucerit de forțele ruse, cu aproape 78% din teritoriul regiunii ocupat — o creștere de 10 puncte procentuale față de anul precedent.

În timp ce regiunea Lugansk este aproape în întregime ocupată, Rusia a înregistrat puține câștiguri în regiunea Zaporojie și practic niciun câștig în regiunea Herson.

Potrivit DeepState, forțele ruse au capturat acum aproximativ 75% din regiunea Zaporojie, în ușoară creștere față de aproximativ 73% la sfârșitul anului 2024, în timp ce regiunea Herson rămâne ocupată în proporție de 72%.

Situația ocupației rusești, cât este ocupat din fiecare regiune (și cât au cucerit rușii în ultimul an):

Dnipropetrovsk — 0,6% (în ultimul an +0,6)

Sumî — 1,0% (+1%)

Harkov — 4,7% (+1,3%)

Herson — 72% (0%)

Zaporojie — 74,8% (+2,1%)

Donețk — 78,1% (+10,6%)

Lugansk — 99,6% (+0,6%)

În total, forțele ruse au ocupat puțin peste 116.000 de kilometri pătrați de la începutul anexării Donbasului și Crimeei de către Rusia în 2014, totalul din 2025 contribuind la aproximativ 3,7% din pierderile teritoriale ale Ucrainei. În total, Rusia controlează puțin peste 19% din teritoriul ucrainean.

În ciuda progreselor înregistrate pe linia frontului în 2025, soldații ruși se confruntă cu pierderi masive de vieți omenești, printre altele din cauza lipsei echipamentelor de protecție, a pregătirii inadecvate și a atacurilor de tip „val uman”.

Potrivit unei investigații comune realizate de BBC Rusia și de mass-media independentă rusă Mediazona, peste 156.000 de soldați ruși au fost confirmați ca victime pe câmpul de luptă, deși totalul este mult mai mare.

Într-o actualizare din 1 ianuarie, Statul Major al Ucrainei a raportat că Rusia a pierdut aproximativ 418.170 de soldați, uciși și răniți, numai în cursul anului 2025. Estimarea, care este în mare măsură în concordanță cu estimările făcute de agențiile de informații occidentale, include probabil cei uciși, capturați, răniți și dispăruți.