Rușii au folosit în premieră o nouă dronă de atac de tip Geran împotriva Ucrainei, susține spionajul militar

Forțele ruse au utilizat, la începutul acestui an, o nouă dronă de atac denumită Geran-5 în războiul împotriva Ucrainei, potrivit unui anunț făcut duminică de serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR), transmite The Kyiv Independent.

Noua dronă, care se aseamănă cu modelul iranian Karrar, este echipată cu un motor cu reacție Telefly, având o tracțiune mai mare decât modelul Geran-3. Spre deosebire de alte drone din familia Geran, derivate în principal din dronele iraniene Shahed, Geran-5 este construită într-o configurație aerodinamică clasică.

Potrivit GUR, drona are aproximativ 6 metri lungime și o anvergură a aripilor de 5,5 metri. Aceasta poate transporta un focos de 90 de kilograme și are o rază de acțiune estimată la aproape 1.000 de kilometri, ceea ce i-ar permite, teoretic, să lovească orice punct de pe teritoriul Ucrainei.

Sistemele de la bord sunt similare cu cele ale modelelor anterioare și includ un sistem de navigație prin satelit cu 12 canale de tip Cometa, precum și un sistem de urmărire bazat pe microcomputerul Raspberry Pi și modemuri 3G/4G.

Dronele de atac joacă un rol esențial în campania aeriană a Rusiei împotriva orașelor și infrastructurii ucrainene, intensificată în ultimele săptămâni, în contextul încercărilor Moscovei de a lovi rețeaua energetică a Ucrainei.

Serviciile de informații militare ucrainene susțin că Rusia analizează posibilitatea de a integra dronele Geran-5 pe aeronave de atac precum Su-25, pentru a le extinde raza de acțiune.

De asemenea, este luată în calcul echiparea acestora cu rachete aer-aer R-73, pentru a contracara aviația ucraineană, potrivit GUR.

În paralel cu eforturile Rusiei de a-și moderniza flota de drone, Ucraina dezvoltă noi tactici de apărare.

Pe lângă sistemele de apărare antiaeriană furnizate de partenerii occidentali, Kievul a accelerat producția de drone interceptoare, concepute special pentru a neutraliza dronele rusești de tip Shahed.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica aceasta că, doar în ultima săptămână, Rusia a lansat aproximativ 1.100 de drone de atac, 890 de bombe aeriene ghidate și 50 de rachete asupra Ucrainei.