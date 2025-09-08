Rușii au superioritate numerică chiar și de 6 la 1 pe front, arată bilanțul generalului Sîrskîi, și folosesc o nouă tactică pentru a înainta

Artileriștii din Brigada 148 Artilerie Separată Jîtomîr trag asupra inamicului folosind un obuzier M777 de 155 mm fabricat în SUA. Regiunea Donețk, Ucraina, 9 iunie 2025. FOTO: Anatolii Stepanov / Sipa Press / Profimedia

Rusia are pe linia frontului cel puţin „de trei ori mai multe” forţe şi resurse decât Ucraina şi foloseşte tactica avansării „târâş”, a afirmat luni comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, potrivit AFP.

„În prezent, inamicul beneficiază de trei ori mai multe forţe şi resurse”, iar în sectoarele principale ale frontului, unde armata rusă își concentrează cele mai multe trupe, această superioritate ajunge până la 4 la 1 și chiar 6 la 1, a explicat comandantul ucrainean, într-un comunicat publicat pe Facebook în care a făcut bilanţul lunii august.

„Inamicul foloseşte tactica avansării «târâş», cu mici grupuri de infanterie care încearcă să se infiltreze în sate, folosind spaţiul dintre poziţii şi evitând lupta directă”, a precizat generalul Sîrskîi.

La jumătatea lunii august, Rusia a reuşit, cu această tactică, o străpungere în jurul oraşului-garnizoană Dobropillea, în regiunea estică Doneţk, avansând cu 10 kilometri în scurt timp, înainte de a fi oprită câteva zile mai târziu de armata ucraineană, notează News.ro.

Forţele ruse au avansat în estul Ucrainei pe tot parcursul lunii august, deşi într-un ritm puţin mai lent decât în lunile precedente, conform unei analize AFP bazată pe datele furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Oleksandr Sîrskîi a salutat însă un bilanţ „pozitiv”. „A trebuit să stabilizăm situaţia în zonele cele mai ameninţate (…) recuperând teritoriile pierdute, protejând oraşele noastre de rachetele şi dronele inamice şi lovind în profunzime în Rusia”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, forţele ucrainene au preluat controlul asupra a 58 de kilometri pătraţi şi a mai multor localităţi.

Șeful armatei ucrainene a precizat că trupele sale au reușit să stabilizeze axele unde situația se deteriorase cel mai mult pentru ucraineni. Sîrskîi s-a referit în special la fronturile de la Dobropillea, Pokrovsk, Novopavlovsk și Lîman.

Pe axele din jurul orașului Dobropillea, forțele ucrainene au recucerit 25,5 kilometri pătrați în august. La rândul lor, rușii au cucerit 13,5 kilometri pătrați de teritoriu pe acest front.

Pe un alt front, cel de la Pokrovsk, Ucraina a câștigat în august 26 de kilometri de teritoriu, în timp ce rușii au cucerit 5 kilometri pătrați.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul ucrainean şi continuă operaţiunile ofensive pentru a câştiga teren, în ciuda pierderilor grele şi a recentelor încercări de negociere menite să pună capăt războiului.