Rușii care se întorc în țară nu mai pot să-și folosească telefoanele 24 de ore. Măsura autorităților a dat naștere la conspirații

Rușii care se întorc din străinătate nu vor putea să-și folosească internetul mobil timp de 24 de ore. Oficial, autoritățile spun că vor astfel să contracareze dronele ucrainene care se pot conecta la rețele mobile rusești pentru a localiza țintele din Rusia. Oamenii suspectează însă că intenția reală este de a controla comunicarea între cetățeni.

„Răcirea cartelelor SIM” – așa se numește măsura care a intrat în vigoare pe 10 noiembrie și care presupune deconectarea temporară a internetului mobil pentru rușii care au fost plecați în străinătate sau au fost în afara rețelei de telefonie mobilă mai mult de 72 de ore.

Scopul oficial în reprezintă contracararea dronelor ucrainene, care sunt echipate cu modemuri LTE pentru atacurile asupra Federației Ruse și se conectează prin acestea la rețeaua mobilă rusă, spun autoritățile.

Perioada de „răcire” a cartelelor SIM „nu provoacă niciun disconfort pentru cetățeni”, au anunțat acestea. Discuția despre necesitatea „perioadei de răcire” a cartelelor SIM pentru cei care vin din străinătate este „absolut neîntemeiată”, a declarat și purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov.

Cetățenii ruși au însă o altă părere. Pe Vkontakte și Telegram, dar și pe forumurile publicațiilor rusești există mai multe discuții între utilizatori pe acest subiect.

„Misiunea autorităților ruse este să creeze probleme pentru populație”

În zonele de frontieră ale regiunii Pskov, locuitorii s-au plâns de blocarea cartelelor SIM, scrie „Pskovskaia Gubernia”. Din cauza acestor blocări, telefoanele trec automat în roaming pe rețelele Estoniei și Letoniei. După aceasta, abonații rămân fără internet pentru 24 de ore, conform sistemului de „răcire” introdus de Ministerul Digitalizării. Reclamații similare au venit anterior din regiunea Amur, roaming din China și din cea a Belgorodului, rețelele Ucrainei, notează Astra.

Cum era și firesc, mulți suspectează că nu e vorba neapărat de dronele ucrainene, cât despre intenția autorităților de a controla convorbirile între cetățeni.

„Funcționarii au acum posibilitatea să limiteze resursele de comunicare ale populației”

„O altă absurditate! Din oameni se face o turmă fără posibilitatea de a comunica cu lumea exterioară, iar toate sperietorile acestea despre atacuri sunt doar un pretext.

Specialiștii competenți au explicat deja că dronele nu funcționează prin rețelele de telefonie mobilă. Dar funcționarii de diferite ranguri au acum posibilitatea să limiteze resursele de comunicare ale populației! Restricțiile din perioada COVID, care, apropo, nici măcar nu au fost anulate, în curând vor părea o joacă de copii!”, a scris utilizatorul rețelei “Vkontakte” cu numele Max.

„Idiotism! Dacă vrei, poți integra orice cartelă SIM oriunde, chiar și una care nu a fost niciodată în străinătate. Rusia a ajuns sub papucul celor care, din cauza fobiilor lor paranoice față de străini, cultivate în ei de viața sovietică și de serviciul în structurile sovietice, iau astfel de măsuri împotriva concetățenilor nevinovați. Iar toți sunt obligați să tacă și să se supună acestor carieriști. De aceea marasmul în Rusia se agravează, iar noi devenim tot mai sigur nord-coreeni!”, a scris Andrei.



„Misiunea autorităților ruse este să creeze probleme pentru populație… Acum digitalizarea îi ajută în acest sens”, a scris utilizatorul rețelei „Vkontakte” cu numele Ivan.



„Super, ai ajuns acasă, în aeroport, vrei să le scrii celor dragi că ești bine, iar țara ta natală îți dezactivează telefonul pentru o zi întreagă”, a scris un utilizator anonim în comentariile de pe portalul de știri din Sank Peterburg, “Fontanka.ru”.



“Ca să înțeleagă oamenii imediat după sosire în ce țară s-au întors, împreună cu fețele „prietenoase” ale vameșilor. Nu poți să suni un taxi, nici să folosești carsharing, nici să-ți planifici traseul în navigator. Minunatele rezultate ale celor patru ani de „salturi și excavații”, combinate cu „sancțiunile ne fac bine”,” a scris utilizatorul cu nickname “Znatok78”.



„De fapt, aceasta este o măsură normală… așa și trebuie să fie. Dacă este cartela ta SIM, atunci nu ai nicio problemă să te identifici, și totul va începe imediat să funcționeze. Și în multe țări există astfel de măsuri și nu se întâmplă nimic”, a scris Vadim.



Un deputat rus ridică problema escrocilor care vor putea fura datele rușilor

Vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională, Andrei Svințov, deputat al Dumei de Stat, ales din partea Partidului Liberal Democrat, și-a prezentat punctul de vedere la o conferință de presă, în care a atenționat despre mai multe riscuri legate de aceasta măsură.

Potrivit deputatului rus, una dintre consecințe ar putea fi blocarea în masă a automobilelor chinezești, care sunt gestionate prin cartele SIM.

„Toate automobilele chinezești se vor opri, acolo unde sunt controlate prin cartelă SIM. Aceasta este prima și cea mai amplă problemă. Deocamdată nu am înțeles dacă guvernul știe despre asta sau nu”, a spus Svințov.

Deputatul susține că dificultăți vor întâmpina și locuitorii zonelor de frontieră, unde acoperirea operatorilor ruși de telefonie mobilă se suprapune cu cea a operatorilor străini:

„A doua problemă este, desigur, zona de frontieră. Eu însumi călătoresc mult prin țară, de exemplu, regiunea Pskov: mergi de-a lungul frontierei și ai mereu ba semnal rusesc, ba străin. Orientul Îndepărtat, Habarovsk… jumătate din țara noastră este zonă de frontieră. Toată această fâșie de graniță va fi zdruncinată în permanență”, a mai adăugat acesta. A treia problemă, în opinia parlamentarului rus, este reprezentată de escroci, care „se vor instala în aeroporturi” și, cu ajutorul unor echipamente speciale și linkuri de tip phishing, vor fura datele rușilor sub pretextul verificării din partea operatorului de telefonie mobilă.