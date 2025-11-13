Rușii care vor să își cumpere o mașină nouă trebuie să scoată din buzunar mai mulți bani ca oricând

Prețul mediu de achiziție al unei mașini noi în Rusia a atins un nivel record în luna octombrie, ajungând la 3,43 milioane de ruble (42.189 de dolari), a anunțat joi agenția rusă de analiză Autostat, citată de Reuters.

Prețul mediu de achiziție a fost cu 3,5% mai mare decât în octombrie 2024, cu 60% mai mare decât în 2021 și dublu față de nivelul de acum cinci ani, a declarat Autostat într-un comunicat.

„Mesajul principal din mintea oamenilor este: cumpără acum, mâine totul va fi mai scump”, a spus șeful Autostat, Serghei Țelikov, în condițiile în care guvernul rus a anunțat că va majora TVA-ul de la 1 ianuarie 2026.

Piața auto a Rusiei s-a prăbușit în 2022, după ce producătorii auto occidentali au părăsit țara ca urmare a deciziei Moscovei de a trimite zeci de mii de soldați în Ucraina. Aceasta a deschis calea pentru mărcile chineze, în privința cărora mulți ruși erau anterior sceptici, să ajungă să domine piața.

În 2024, după doi ani de redresare treptată, rușii au cheltuit o sumă record de 4,9 trilioane de ruble (60,27 miliarde de dolari) pentru achiziția de automobile, vânzările ajungând la 1,6 milioane de unități.

Vânzările din 2025 au fost mai lente, dar există semne de revenire, susținute de decizia băncii centrale de a reduce rata dobânzii de politică monetară și de o creștere anticipată a taxei de casare, care îi încurajează pe consumatori să cheltuiască mai mult pentru vehicule.

Vânzările de mașini noi în luna octombrie au fost de 165.702 unități, în creștere cu 35% față de luna precedentă, iar Asociația Oamenilor de Afaceri Europeni (AEB) și-a majorat prognoza pentru vânzările din acest an la 1,28 milioane de unități, de la 1,25 milioane, adăugând că rezultatul ar putea fi chiar mai bun.

Banca centrală a Rusiei estimează o inflație cuprinsă între 6,5% și 7,0% în 2025.