Rușii pregătesc un „atac masiv”, avertizează Zelenski în mesajul adresat națiunii: „Vă rog, vă implor”. Ce spune deschis despre „cât ne permite” apărarea

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat marți că cele mai recente informații ale serviciilor secrete sugerează că Rusia pregătește un „atac masiv” împotriva Ucrainei, scrie Reuters.

„Există informații actualizate care indică faptul că rușii se pregătesc pentru un atac masiv. Vă rog, vă implor aveți grijă de voi. Vă rugăm să răspundeți la semnalele de pericol de rachete”, a declarat Zelenski, în discursul său video de seară adresat națiunii.

„Serviciile ucrainene și forțele noastre aeriene sunt pregătite să răspundă în măsura în care ne permit mijloacele de apărare de care dispunem”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski a mai spus că poziția Ucrainei depinde în mare măsură de ceea ce pot furniza aliații săi în materie de armament pentru a se apăra împotriva unui nou atac din partea rușilor.

„Depinde foarte mult de partenerii noștri, de fiecare lider și de fiecare țară din lume care dispune de capacitățile defensive de care avem nevoie și care ni le poate furniza”, a spus el.

„Este extrem de important să existe voința politică de a face acest lucru, în special în Statele Unite, în Europa și în rândul celorlalți parteneri ai noștri”, a precizat președintele ucrainean.

Ce ar putea viza „atacul masiv”

Într-un mesaj anterior transmis în cursul zilei, Zelenski precizase că informațiile primite indică faptul că Rusia pregătește acest „atac masiv” asupra ariergardei Ucrainei, au scris agențiile EFE și Agerpres.

„Pregătim contramăsuri”, a adăugat Zelenski, în mesajul publicat pe X, în care a anunțat, de asemenea, implementarea unor „soluții suplimentare” pentru a face față atacurilor rusești împotriva logisticii ucrainene.

Președintele ucrainean a făcut afirmațiile de pe X după ce a discutat cu reprezentanți ai guvernului, armatei și ai altor instituții ale statului.

„Principala provocare” pentru Ucraina: Rachetele balistice ale rușilor

Zelenski a reiterat, de asemenea, în mesajul său, că „principala provocare” pentru Ucraina rămâne doborârea rachetelor balistice rusești, pentru care forțele Kievului au nevoie de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, care sunt în prezent deosebit de dificil de obținut din cauza cererii în creștere.

Rusia folosește frecvent rachete balistice în atacurile sale masive împotriva Ucrainei.

„În primul rând, ministrul apărării și comandantul șef al Forțelor Aeriene au raportat despre desfășurarea apărării aeriene și stabilirea unor linii defensive pentru a proteja instalațiile-cheie desemnate”, a scris Zelenski.

Turele cu AI împotriva dronelor

Încă de duminică, președintele ucrainean anunțase instalarea a aproximativ 20 de turele echipate cu tunuri care operează cu inteligență artificială (AI) pentru a respinge dronele rusești în infrastructura din interiorul Kievului și din împrejurimi.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene a declarat luni că turelele au fost instalate pe poduri, printre alte amplasamente, după ce forțele rusești au atacat în mod repetat podul principal care leagă ambele maluri ale râului Nipru din capitală și alte infrastructuri similare din oraș.

„Asigurăm muniția necesară pentru avioanele F-16, sistemele de interceptare și rachetele interceptoare”, a informat Zelenski în mesajul său.

Kievul așteaptă sisteme germane IRIS-T

Liderul ucrainean a primit duminică asigurări de la cancelarul german Friedrich Merz cu privire la livrarea de noi sisteme de apărare aeriană IRIS-T și rachete interceptoare suplimentare.

De asemenea, Kievul a anunțat recent că va primi încă trei avioane de vânătoare F-16 de la guvernul belgian până la sfârșitul anului, muniția fiind furnizată de Spania și alte țări europene.

Ucraina își folosește avioanele de luptă F-16 existente pentru a doborî dronele rusești cu reacție.