Un oficial din Ministerul Energiei spune că Lukoil are acum „obligația” să vândă rafinăria Petrotel Ploiești, în urma sancțiunilor lui Trump. „Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil”

După ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva giganților ruși Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, Lukoil va avea acum „obligația” să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești înainte de termenul limită de luna viitoare, spune Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-un interviu pentru publicația Politico.

„Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil”, a declarat Cristian Bușoi, citat de Politico într-o analiză asupra efectelor tarifelor impuse joi de Donald Trump asupra Uniunii Europene.

Situația este similară și în Bulgaria, unde Lukoil are o prezență importantă. Rafinăria Neftochim din estul Bulgariei va trebui „să-și înceteze activitatea pe 21 noiembrie”, dacă nu va fi vândută, a spus Martin Vladimirov, analist energetic senior la Centrul pentru Studiul Democrației, un think tank cu sediul la Sofia, pentru Politico. Ministerul Energiei din Bulgaria a refuzat să comenteze.

Un fost director executiv al Lukoill, a declarat pentru Politico, sub protecția anonimatului, că gigantul rus va trebui probabil să își vândă participațiile la proiectele internaționale de exploatare din Egipt până în Irak, ceea ce va afecta până la 20% din veniturile sale.

Problema privind vânzarea Petrotel

Nu există însă interes mare pentru achiziția Petrotel, relatează publicația econonomică Profit.ro referitor la declarația lui Bușoi. Bulgaria încearcă de mulți ani, fără succes, să intermedieze vânzarea rafinăriei Neftochim, deținută de Lukoil la Burgas, cea mai mare din regiune și mult mai atractivă decât Petrotel, precizeză Profit.

Lukoil România SRL, care operează rețeaua de benzinării din România, a înregistrat în 2024 o pierdere de 145 milioane de lei. Petrotel-Lukoil SA, care operează rafinăria din Prahova a raportat în 2023, de când sunt disponibile ultimele date, un profit de 62 milioane de lei, potrivit datelor Profit.

România poate fi afectată prin ricoșeu

Uniunea Europeană nu a inclus Lukoil pe lista companiilor rusești sancționate întrucât este furnizor principal pentru mai multe state europene, printre care Germania, Slovacia, Bulgaria și Ungaria. De asemenea, oficialii americani arată că ținta ultimelor sancțiuni sunt în principal companiile chineze și indiene care sunt cei mai mari cumpărători. Cu toate acestea, decizia SUA poate avea un efect de ricoșeu asupra României, remarcă profit.ro.

Niciuna din cele 5 companii pe care Lukoil le controlează în România, dar nici principala subsidiară prin care este acționar la acestea, Litasco SA din Elveția, nu se află pe anexa actului normativ, care cuprinde peste 30 de subsidiare Lukoil și Rosneft „sancționabile”.

Chiar dacă nu sunt prevăzute în anexă, și companiile din România, ca și Litasco, cad sub incidența sancțiunilor, fiind „entități deținute în proporție de 50% sau mai mult, direct sau indirect, de Lukoil, chiar dacă nu sunt desemnate de OFAC”.

Din acest punct de vedere, relatează profit.ro, România ar putea fi afectată prin ricoșeu de eventualele probleme pe care Litasco le-ar avea cu sistemul bancar elvețian sau cu traderii de la care cumpără materii prime, și care ar putea activa pe piața americană (pentru a putea fi sancționați).

Pentru că, așa cum remarca un trader din Elveția, „marea problemă este reprezentată de sancțiunile secundare. Orice bancă care facilitează vânzările de petrol rusesc și care are expunere la sistemul financiar american ar putea fi supusă sancțiunilor.”

Ce spune ministrul Economiei

Afacerile locale ale rușilor ar putea fi afectate, cu repercusiuni asupra economiei românești, dar trebuie să așteptăm să vedem ce negocieri va purta Comisia Europeană, în numele nostru, spunea joi ministrul Economiei, Radu Miruță, pentru site-ul știripesurse.ro.

„Orice sancțiune care apare evident că produce un efect negativ pentru că acesta este și scopul unei sancțiuni. Astfel de tarife nu se negociază individual, se negociază la nivelul Comisiei Europene. Noi acolo trimitem posibilele probleme care apar în fiecare stat membru și avem o argumentație. Aceste argumente se centralizează la nivelul Comisiei Europene și se discută la nivel european. Comisia Europeană poartă discuțiile ulterior cu SUA, nu sunt negocieri individuale.”, a declarat ministrul.

El a subliniat că dacă tariful crește substanțial, evident va crește prețul la pompă, dar deocamdată nu suntem în acest scenariu.

„Stați puțin, că nu se închide Lukoil de tot, este doar o creștere de tarife. La nivelul Comisiei Europene se negociază intens cu SUA și vom vedea forma finală a tarifelor. Inițial am văzut că erau la un nivel foarte ridicat, apoi au mai apărut excepții, dar vom vedea care va fi forma finală”, a afirmat Miruță.