Rușii tocmai și-au ridicat două bombardiere strategice Tupolev Tu-95, chiar dacă întâlnirea de la Casa Albă nici nu s-a terminat, iar Trump l-a sunat pe Putin

Avioane de vânătoare rusești Tupolev TU-95 și Suhoi Su-35 survolează Piața Roșie din Moscova în timpul repetițiilor pentru Parada Victoriei, pe 4 mai 2022. FOTO: Natalia KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia

Două bombardiere strategice rusești Tupolev Tu-95 au decolat de pe aerodromurile rusești pentru un posibil atac asupra Ucrainei, a avertizat armata ucraineană într-o postare pe Telegram, la primele ore ale dimineții de marți, potrivit Reuters și The Guardian.

„Vom furniza informații suplimentare dacă situația se schimbă”, au adăugat reprezentanții armatei ucrainene.

Avertismentele de raid aerian nu trebuie ignorate, le-a mai transmis cetățenilor armata Kievului.

Trump nu exclude trimiterea de trupe americane de menținere a păcii

Președintele Comitetului Reunit al Șefilor de Stat Major din armata SUA, generalul Dan Caine, și stafful său, lucrează la potențiale garanții de securitate pentru Ucraina, potrivit unei surse familiarizate cu planurile, citată de CNN.

Deși sursa nu a furnizat detalii cu privire la posibilitățile de implicare a SUA în războiul dintre Rusia și Ucraina, postul american de televiziune notează că Trump a refuzat să excludă trimiterea de trupe americane în regiune.

Ucraina oferă un contract de armament în valoare de 100 miliarde de dolari pentru a obține garanții de securitate din partea SUA

Ucraina urmează să promită că va cumpăra arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa, ca parte a unui acord pentru a obține garanții de securitate din partea Statelor Unite după încheierea unui acord de pace cu Rusia, a relatat luni Financial Times, citând un document văzut de ziar.

Publicația a adăugat că, în conformitate cu propunerile, Ucraina și SUA ar urma să încheie și un acord în valoare de 50 de miliarde de dolari pentru producerea de drone în comun cu companii ucrainene.

Trump a întrerupt discuţiile cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin

Tabloidul Bild, cel mai bine vândut ziar din Germania, relatează în exclusivitate că preşedintele SUA Donald Trump a întrerupt luni discuţiile cu liderii europeni pentru a-l suna pe Vladimir Putin.

Potrivit informaţiilor corespondentului Bild, consultările cu liderii europeni vor continua la Casa Albă după acest apel, despre care Trump spusese iniţial că va avea loc după discuţiile cu liderii europeni.

Liderii Germaniei, Marii Britanii, Franţei, Italiei, Finlandei şi Uniunii Europene îl însoţesc pe Zelenski în vizita sa la Washington, precum şi secretarul general al NATO.

Informaţia că Trump a întrerupt discuţiile cu liderii europeni pentru a-l suna pe Vladimir Putin a fost confirmată ulterior pentru Reuters de un diplomat UE.

Faptul că Trump şi-a întrerupt întâlnirea cu liderii europeni şi Zelenski pentru a-l suna pe Putin, revenind apoi pentru a continua discuţiile, este un pas pozitiv spre un acord de pace, nu unul negativ, consideră liderii europeni. Europenii au impresia că Trump susţine adesea punctul de vedere al ultimei persoane cu care a discutat. Prezenţa continuă a liderilor europeni la Casa Albă luni le permite să obţină ultimul cuvânt după convorbirea cu Putin, a declarat diplomatul cu care a stat de vorbă Reuters, potrivit News.ro.