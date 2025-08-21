RUȘINE ISTORICĂ. CFR Cluj, umilită în Suedia de o echipă mediocră: ȘAPTE GOLURI primite de ardeleni!

Hacken – CFR Cluj 7-2. Suedezii au fost autorii unui recital de goluri care a dus la o seară de coșmar pentru ardeleni.

Meciul a început cum nu se putea mai rău pentru CFR. Suedezii au deschis scorul după doar două minute, prin Gustafson, cu un șut pe jos, din 6 metri, după o pasă în fața porții a lui Layouni.

Elevii lui Petrescu nu a avut reacție după gol, iar în minutul 18 tabela arăta deja 2-0 pentru Hacken, după o lovitură de cap a lui Andersen.

Șase minute mai târziu, dezastrul se contura pentru CFR, Svanback fiind cel care ducea scorul la 3-0, după o fază simplă, cu pasă în fața porții.

În minutul 34, Gustafson făcea „dubla” după a patra acțiune similară a suedezilor, pe partea stângă, Layouni reușind a patra pasă decisivă din acel flanc.

Korenica a reușit să reducă din diferență pentru CFR în minutul 38, stabilind scorul cu care partida a intrat la pauză.

Partea secundă a început la indigo. Gol după trei minute, cu assist din partea aceluiași Layouni.

Însă, de această dată clujenii au răspuns rapid, prin Cordea, care marcat după doar două minute, printr-o acțiune pe partea dreaptă.

Minutul 58 avea să aducă din nou probleme pentru CFR. Un nou jucător, Dembe, intra pe teren și 12 minute, reușea o „dublă” care avea să ducă la un scor catastrofal pentru CFR. Hacken avea 7-2 pe tabelă, care a fost totodată și scorul final.

Returul se va juca la Cluj, joi 28 august, de la 20:30. Până atunci, CFR se deplasează duminică la Galați, pentru meciul cu Oțelul din Liga 1, scrie GOLAZO.ro.