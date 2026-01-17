Ryanair, în război total pentru aeroporturile europene cel mai folosite de români: „Numai acest guvern e atât de ridicol”. Două orașe din România au fost deja tăiate de pe listă

Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair își dublează amenințarea de la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut: nu numai că va reduce 1,1 milioane de locuri pentru pasageri în Belgia în acest an (în principal la aeroportul Charleroi), dar intenționează să reducă încă 1,1 milioane în 2027, scrie publicația Brussels Time.

Anunțul vine în urma deciziei guvernului belgian de a majora așa-numita „taxă de zbor” la 10 euro per pasager care pleacă din 2027. În plus, Consiliul Local din Charleroi a propus introducerea unei taxe de 3 euro per pasager care pleacă de la aeroportul Charleroi începând de anul viitor.

„Numai guvernul belgian ar putea fi atât de ridicol încât să mărească taxele, în timp ce Suedia, Ungaria, Italia, Slovacia și Albania le elimină”, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Michael O’Leary, directorul general al Ryanair.

„Am un singur mesaj pentru prim-ministru: renunțați la această taxă stupidă”, a adăugat acesta.

Două zboruri spre România vor fi suspendate

Pe aeroportul din Charleroi aterizează săptămânal zeci de curse Ryanair și Wizzair din București, Cluj, Iași, Suceava și Craiova, în timp pe celălalt aeroport al Bruxelles-ului, Zaventem, aterizează zborurile Tarom, Animawings, HiSky sau Flyone.

Ryanair a anunțat deja că va opri zborurile spre Cluj din toamna acestui an, mai precis din 23 octombrie 2026, potrivit Boardingpass.ro. Cele spre Iași vor fi oprite pe 24 octombrie 2026.

Consiliul local nu cedează

O’Leary a declarat că va lua decizia de a renunța la 1,1 milioane de locuri în acest an, dacă orașul Charleroi nu revocă măsura fiscală.

Cu toate acestea, consiliul municipal din Charleroi a confirmat marți agenției de știri Belga că decizia a fost „votată democratic” și este inclusă în bugetul pe acest an, ceea ce înseamnă că nu va fi revocată.

O astfel de taxă este necesară deoarece aeroportul generează „efecte externe în ceea ce privește zgomotul, siguranța, traficul și parcarea pe drumurile publice”, dar fără ca orașul Charleroi să primească un singur euro pentru aceasta, au subliniat ei.

Încă 1.1 milioane de locuri tăiate în războiul cu Guvernul federal

În plus, Ryanair intenționează să reducă încă 1,1 milioane de locuri în Belgia (în principal din Charleroi) anul viitor, dacă guvernul federal nu va renunța la majorarea fiscală prevăzută pentru 2027, a amenințat el.

„Dacă vor reveni asupra deciziei lor, nu numai că vom renunța la decizia noastră de a reduce peste un milion de locuri în acest an, dar vom reveni la planul nostru inițial: creșterea traficului cu un milion de pasageri în Belgia”, a spus O’Leary.

Ryanair nu e singura companie supărată

Ryanair nu este singura companie care critică această măsură. Compania Brussels Airlines și-a exprimat anterior îngrijorarea, afirmând că anunțul privind taxa a venit la doar patru luni după ultima majorare, a declarat un purtător de cuvânt pentru The Brussels Times.