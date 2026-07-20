Ryanair, prima reacție pe larg după ce un pasager era să fie aspirat pe geam în zbor dintr-un avion al său

Ryanair a încercat să-i asigure din nou pe călători că aeronavele sale sunt sigure, după ce un pasager a fost salvat dintr-o situație în care era pe punctul de a fi aspirat printr-un geam în timpul zborului, relatează The Guardian.

La începutul acestei luni, un pasager pe nume Ljubisa Karović a fost aspirat cu capul înainte în exteriorul unei aeronave Ryanair după ce o defecțiune a făcut ca fragmente desprinse din motor să lovească un geam din acril al avionului, în timpul unui zbor de la Salonic la Memmingen.

Svetlana Grković, soția sa, l-a salvat pe bărbatul în vârstă de 61 de ani de la a fi aspirat complet în afara avionului, ținându-l de picioare, iar cu ajutorul altor doi pasageri a reușit să-l tragă înapoi în cabină.

„Echipa noastră de relații cu clienții a fost în contact permanent cu familia încă de la producerea incidentului”, a declarat acum Neil Sorahan, directorul financiar al grupului Ryanair. „Echipajul nostru a făcut o treabă extraordinară și a reușit să aducă aeronava înapoi la Salonic. Toți pasagerii și membrii echipajului au coborât din avion în siguranță. A fost o intervenție excelentă atât din partea însoțitorilor de bord, cât și a piloților”, a subliniat el.

Ryanair nu știe dacă va despăgubi bărbatul care putea să își piardă viața

Sorahan a spus că este „mult prea devreme” pentru a discuta dacă Ryanair va trebui să despăgubească acest cuplu, întrucât compania aeriană așteaptă rezultatele investigației privind incidentul.

National Transportation Safety Board (NTSB) din Statele Unite a anunțat săptămâna trecută că va conduce investigația privind incidentul, care a avut loc la bordul unui Boeing 737 operat de Malta Air, o filială a Ryanair.

„Salutăm desemnarea NTSB”, a spus Sorahan. „Aceștia vor desfășura o investigație completă și independentă. Noi colaborăm pe deplin și avem personal la fața locului implicat activ în acordarea de asistență”, a adăugat el.

The Guardian notează că aceste declarații reprezintă primele comentarii făcute de Ryanair cu privire la incident, în afară de un scurt comunicat emis imediat după producerea acestuia.

Neil Sorahan, directorul financiar al Ryanair, FOTO: Justin Tallis / AFP / Profimedia

Compania aeriană afirmă că incidentul nu a afectat încrederea pasagerilor în ea

Sorahan a afirmat că rezervările rămân „foarte solide” înaintea sezonului de vârf al verii, în ciuda reizbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu. El a adăugat că pasagerii nu au motive să-și facă griji cu privire la siguranța flotei Ryanair.

Potrivit acestuia, nici Administrația Federală pentru Aviație (FAA) din SUA și nici Agenția pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene (EASA) – autoritățile care reglementează aviația civilă în Statele Unite și, respectiv, în Europa – nu au solicitat Ryanair să efectueze modificări ale operațiunilor sale.

„Suntem foarte mulțumiți de nivelul de siguranță al tuturor celor cinci companii aeriene din grupul nostru; acestea operează la cele mai înalte standarde impuse de reglementările europene în domeniul aviației”, a declarat Sorahan.

„De la introducerea lor în exploatare, aceste aeronave Boeing 737 au efectuat literalmente sute de milioane de zboruri la nivel mondial. Sunt, probabil, cele mai sigure avioane construite vreodată, sunt întreținute la standarde foarte înalte, iar noi avem echipaje foarte bine pregătite”, a conchis acesta.