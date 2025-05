S-a deschis expoziția Licitației Artmark de Eleganță – Ceasuri, Mașini, Poșete, Bijuterie, Aur și Diamante! Suma prețurilor de pornire: 1.000.000 €

Casa de Licitații A10 by Artmark anunță următoarele evenimente dedicate artei decorative și luxului: „Eclectic Homes”. Licitația de Interior și Curiozități din jurul lumii (programată în data de 27 mai, de la ora 18.00) și Licitația de Eleganță: Ceasuri, Mașini, Poșete, Bijuterie, Aur & Diamante (29 mai, de la ora 18.00).

Licitația de Interior și Curiozități din jurul lumii prezintă un lot cu totul inedit: câinele împăiat al prințului Ghika, ce are un preț de pornire de numai 100 de euro. Patrupedul face parte din rasa „Peruvian hairless” și are o zgardă argintată cu inscripția „Le chien appartiens au Prince Ghika – 15 rue de Presbourg” (Paris). E o piesă rară, de la mijlocul secolului XX, care aduce în atenție o practică veche și puțin cunoscută: împăierea animalelor de companie în mediile aristocratice (taxidermia). Încă din secolul XIX, această modă, prezentă în casele nobiliare europene, oferea o formă de omagiu față de animalele loiale – în special câini de rasă, crescuți pentru companie sau vânătoare, precum ogarii, câinii de talie mică sau rasele regale. Piesa licitată este nu doar un artefact sentimental, ci și o relicvă nobiliară cu încărcătură istorică.

Familia Ghika, din care provine ineditul lot, este una dintre cele mai vechi și influente familii princiare din Țările Române, cu origini în secolul XVII și un rol major în politica și cultura spațiului românesc. Prințul John-Nicholas Ghika (1928–2003), descendent al acestei dinastii, a fost ofițer înalt în armata britanică și figură respectată în societatea occidentală, păstrând însă legături simbolice cu moștenirea sa românească. Un moment notabil al carierei sale a fost în 1978, când, în calitate de comandant al Irish Guards, a condus garda de onoare la sosirea dictatorului român Nicolae Ceaușescu la Palatul Buckingham, fiind călare la intrarea oficială. Câinele împăiat al prințului Ghika devine astfel martor tăcut al unei epoci apuse, dar redescoperite prin arta decorativă de colecție.

Selecția licitației de artă decorativă cuprinde și o statuetă din bronz aurit, reprezentându-l pe Ganesha dansând. Obiectul, care are în evenimentul Artmark un preț de pornire de 700 de euro, provine din colecția fostului secretar general al Camerei de Comerț româno-indiene. Ganesha (sau Ganesh) este unul dintre cei mai cunoscuți și venerați zei din panteonul hindus, recunoscut ușor după capul său de elefant și corpul uman. Este considerat zeul începuturilor, al înțelepciunii, al norocului, al prosperității și al îndepărtării obstacolelor, pentru care motive este postat la intrarea în multe case ori spații sociale orientale.

Deosebit de rare sunt și două vase Albarello, din majolică (un tip de faianță specific italiană, caracterizată prin smalțul metalic). Provenite din Italia și datate 1707, respectiv 1710, sunt estimate la 300-500 de euro. Originare din lumea arabă și preluate de ceramiștii italieni în perioada Renașterii, vasele albarello au devenit nu doar funcționale, ci și obiecte de rafinament decorativ. Sunt cilindrice, ușor strâmtate la mijloc, și erau utilizate în mod tradițional în farmacii, pentru păstrarea unguentelor, pulberilor sau plantelor medicinale. Valoarea lor colecționabilă rezidă atât în vechimea și raritatea pieselor, cât și în măiestria execuției și contextul istoric pe care îl evocă – o punte între știința vremii și arta ceramică europeană.

Licitația include și o spectaculoasă vitrină Gallé în stil Art Nouveau, realizată în jurul anului 1905, din lemn de nuc și decorată prin marchetărie cu flori de iris, nuferi și o libelulă – motiv frecvent întâlnit în creația acestui vizionar artist francez. Émile Gallé (1846–1904) este recunoscut ca una dintre figurile centrale ale curentului Art Nouveau, fiind celebru mai ales pentru creațiile sale în sticlă – vaze cu peisaje onirice și motive florale, realizate prin tehnici complexe precum gravura în acid și suprapunerea de straturi policrome.

Vazele Gallé au fost intens colecționate în România interbelică, devenind simboluri ale rafinamentului burghez, și au inspirat generații întregi de sticlari, atât internaționali, cât și români – de la atelierele din Azuga în perioada interbelică, până la producția artistică de la Buzău, în perioada postcomunistă. Mai puțin cunoscut, dar la fel de remarcabil, este Gallé designerul de mobilier. Artistul a transpus aceleași motive florale și simboluri naturaliste din sticlărie în mobilierul său, folosind tehnici de marchetărie rafinate, cu esențe prețioase și linii curbe, fluide. Vitrina propusă în licitație este o raritate de colecție și a fost estimată la 1.800-2.500 de euro.

Vedetele Licitației de Eleganță sunt, fără îndoială, bijuteriile – adevărate investiții portabile. Strălucirea lor nu se măsoară doar în carate, ci și în poveștile pe care le poartă, în meșteșugul care le-a dat viață și în aura de exclusivitate care le înconjoară. O bijuterie cu adevărat spectaculoasă: inelul solitaire din aur alb, ornat cu un diamant rotund briliant de 4,77 carate. Cu un preț de pornire de 25.000 de euro, piesa este o veritabilă declarație de eleganță atemporală.

O apariție la fel de impresionantă este setul Diamond Point, compus din colier, brățară, cercei și inel – toate realizate din aur alb și împodobite cu diamante. Un ansamblu care redefinește opulența discretă și are în evenimentul casei Artmark prețul de pornire de 20.000 de euro.

În exclusivitate la Artmark, iubitorii de bijuterii pot descoperi în acest eveniment și o piesă demnă de Hollywood: colierul „The Heart of the Ocean”. Realizat din aur bicolor, cu safir central și diamante, acest lot ce are un preț de pornire de 14.000 de euro evocă farmecul mitic al bijuteriei emblematice din filmul „Titanic” regizat de James Cameron. O piesă care face puntea între ficțiune și realitate, între poveste și prețiozitate.

Nu lipsesc nici raritățile brute: pepitele din aur, cu o puritate de 24K, în greutate totală de aproximativ 295g, pornesc de la un preț de 5.000 de euro. Acestea nu sunt doar un spectacol al naturii, ci și un portofoliu fizic al valorii – aur în forma sa cea mai pură, cu potențial dublu: estetic și investițional.

Toate aceste bijuterii, accesorii rare de brand și piese haute couture, împreună cu ceasuri de colecție – precum Ceasul Chopard, ediție limitată Elton John (pentru care licitația pornește de la 40.000 de euro) și mașini clasice – așa cum este Automobilul Morgan 4+, din 1957 (pentru care licitația începe de la 30.000 de euro) fac din Licitația de Eleganță o veritabilă paradă a luxului și a rafinamentului.

Toate acestea, dar și multe alte opere – precum picturi, sculpturi și obiecte de colecție ale marilor staruri, căci toate artele „își dau întâlnire” la Galeriile Artmark, pot fi admirate în expozițiile din elegantul Palat Cesianu-Racoviță (str. C.A. Rosetti nr. 5). Ca de fiecare dată, evenimentele casei sunt cu intrare liberă! Zilnic, de luni până duminică, în generosul interval orar 10.00-20.00.

