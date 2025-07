„Să nu cădem dintr-o extremă în alta”. Ce spune un viitor judecător CCR despre publicarea declaraţiilor de avere

„Trebuie să avem instrumente de transparentizare şi de prevenire a conflictelor de interese şi a corupţiei, dar să şi protejăm viaţa privată”, susţine Csaba Asztalos, care va depune duminică jurământul pentru funcţia de judecător constituţional. El spune că decizia Curţii care elimină obligaţia de a publica declaraţiile de avere nu-i interzice să-şi publice propria declaraţie.

Cu toate că, la finalul lunii mai, Curtea Constituţională a decis că declaraţiile de avere nu trebuie făcute publice şi nu trebuie să includă nici veniturile soţilor, Csaba Asztalos şi-a publicat declaraţia de avere, în calitate de preşedinte al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, pe 11 iunie, după decizia Curţii, şi încă o dată, vineri, 11 iulie, la finalul mandatului.

Acesta a fost întrebat, la podcastul HotSpot de la Hotnews, dacă va continua să-şi publice declaraţia de avere şi în calitate de judecător constituţional. „Da, bineînţeles, îmi voi publica declaraţia de avere. Decizia Curţii nu-mi interzice asta”, a răspuns Csaba Asztalos.

„Ştiu că este o decizie care a generat foarte multe dezbateri. Dar eu nu sunt adeptul unor soluţii dintr-o extremă în alta. Dacă noi am avut o «extremă», într-o anumită perioadă (obligativitatea de a publica declaraţia de avere, n.r.) după 2006, acum raţiunea a fost că, dacă soţia are bijuterii de mii de euro sau alte bunuri pe care nu le ţin în bancă, locuinţa în care trăiesc poate fi o ţintă”, susţine Csaba Asztalos.

El spune că judecătorii au pus în balanţa dreptul la viaţă privată şi dreptul la acces la informaţii publice, pe considerentul de a preveni conflictele de interese şi corupţia. „Noi am avut o perioadă foarte lungă în care, în Europa, am avut cea mai transparentă procedură de prezentare a averii, după decizia Curţii, am mers în cealaltă extremă. Eu sunt pentru soluţii care să nu fie dintr-o extremă în alta”, a mai spus Csaba Asztalos în dialogul de la podcastul HotSpot.

Spune că soluţia în speţa declaraţiilor de avere e la Parlament

„Eu cred că legiuitorul, citind atent motivarea Curţii pe această speţă, poate să găsească soluţii în care să împace şi capra, şi varza. Adică să avem instrumente de transparentizare şi de prevenire a conflictelor de interese şi a corupţiei, dar să şi protejăm viaţa privată a celor care au obligaţia de a depune declaraţii de avere”, explică Csaba Asztalos. El spune că Parlamentul ar avea multe modele de bune practici în Uniunea Europeană.

Cât câştigă acum de la 5 locuri de muncă

Csaba Asztalos deţine, împreună cu soţia, un teren de 533 metri pătraţi situat în Ilfov şi un apartament de 42 de metri pătraţi în Baia Mare. El mai are bijuterii, tablouri şi icoane în valoare de 6.000 de euro. De asemenea, a acordat un împrumut de 40.000 de euro unei persoane fizice.

Potrivit celei mai recente declaraţii de avere, Csaba Asztalos câştigă lunar 11.843 de lei, aceştia constând în salariul de la Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării şi în urma colaborărilor cu universităţile SNSPA, Universitatea din Bucureşti şi Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. În această sumă intră şi drepturile salariale obţinute de la Institutul Naţional al Magistraturii.

În calitate de judecător la Curtea Constituţională, el nu-şi va mai putea păstra toate locurile de muncă, întrucât „funcţia presupune un grad de incompatibilitate”. Csaba Asztalos va putea doar să profeseze în învăţământul superior juridic. Salariul pe care-l va câştiga la Curtea Constituţională va fi de aproximativ 5.000 de euro.