„Să rezolvăm asta repede”. Trump presează Hamas să ajungă la o înțelegere cu Israelul, altfel „orice e posibil”

Președintele Donald Trump se întoarce la Casa Albă după ce s-a adresat liderilor din armata americană, pe 30 septembrie 2025. FOTO: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă gruparea palestiniană Hamas să „se miște repede” și să accepte un acord de pace cu Israelul, altfel riscă noi distrugeri în Fâșia Gaza, potrivit AFP.

„Hamas trebuie să se miște repede, altfel orice e posibil. Nu voi tolera nicio întârziere – pe care mulți o consideră inevitabilă – și niciun rezultat în care Gaza să reprezinte din nou o amenințare”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social. „Să rezolvăm asta repede.”

El a adăugat că apreciază faptul că „Israelul a oprit temporar bombardamentele pentru a da o șansă eliberării ostaticilor și încheierii acordului de pace”, deși agenția de protecție civilă din enclavă a anunțat că Israelul a efectuat zeci de atacuri asupra orașului Gaza în cursul nopții.

Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a intra imediat în negocieri mediate pentru a discuta detaliile, informează Reuters.

Într-un mesaj postat pe reţelele sociale, liderul de la Casa Albă a cerut ulterior Israelului să-şi înceteze bombardamentele în Gaza, pentru a putea scoate ostaticii, considerând că grupul militant este dispus să facă pace.

Planul lui Trump specifică un armistiţiu imediat, un schimb al tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas cu palestinieni deţinuţi de Israel, o retragere treptată a Israelului din Gaza, dezarmarea Hamas şi introducerea unui guvern de tranziţie condus de un organism internaţional.

Israelul a bombardat Gaza, după ce Trump a cerut încetarea loviturilor

Israelul a atacat Gaza sâmbătă, au declarat autoritățile locale, după ce președintele american Donald Trump a cerut încetarea bombardamentelor.

Autoritățile locale au declarat că atacurile israeliene au ucis șase persoane în Fâșia Gaza. Un atac a ucis patru persoane într-o casă din orașul Gaza, iar un altul a ucis alte două persoane în Khan Younis, în sud, au declarat personalul medical și autoritățile locale.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă dimineața că Israelul se pregătește pentru „punerea în aplicare imediată” a primei etape a planului lui Trump pentru Gaza privind eliberarea ostaticilor israelieni, în urma răspunsului Hamas.

La scurt timp după aceea, mass-media israeliene au relatat că eșalonul politic al țării a dat instrucțiuni armatei să reducă activitatea ofensivă în Gaza.

Șeful statului major al armatei israeliene a dat instrucțiuni forțelor armate într-o declarație să se pregătească pentru punerea în aplicare a primei faze a planului lui Trump, fără a menționa dacă va exista o reducere a activității militare în Gaza.