„Să-și respecte alegătorii”: Replica lui Bolojan pentru primarul din Pitești care a întrebat cum face să dea afară 229 de oameni

Ilie Bolojan i-a răspuns miercuri, într-o emisiune la Europa FM, primarului PSD din Pitești, Cristian Gentea, care într-un dialog cu HotNews a spus că l-a întrebat pe premier cum face să dea afară 229 de oameni, dar nu a primit un răspuns. „Să-și respecte alegătorii”, a spus miercuri premierul Ilie Bolojan.

Jurnalistul Cătălin Striblea l-a întrebat pe Bolojan, invitat în emisiunea „România în Direct” de la Europa FM, cum îi răspunde primarului din Pitești care a catalogat drept „enormă” reducerea de peste 200 de posturi pe care va trebui s-o facă în localitatea pe care o administrează în urma reformei administrației locale.

„Să-și respecte alegătorii. În condițiile în care ai angajați suplimentar față de cât e necesar comparativ cu alte orașe și cu standardele de calcul, înseamnă că banii pe care-i încasezi de la cetățeni în loc să-i duci in lucrări si investiții care să schimbe fața orașului îi duci în cheltuieli care nu se regăsesc în servicii pentru cetățeni. Egal risipă. Și atunci dacă astăzi ai lege prin care poți să-ți reduci organigrama trebuie să ai voința și să faci acel lucru”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat faptul că „primarul este un manager care trebuie să aibă grija de banii pe care-i încasează de la cetățeni”.

„Dacă-i risipește pe cheltuieli de personal suplimentare, pe investiții inutile pe lucruri care nu aduc valoare adăugată, pe structuri mari care nu-și acoperă salariile sau cheltuielile de funcționare înseamnă că nu-și onorează încrederea care i-a fost acordată”, a spus premierul.

Bolojan a menționat că nu știe datele de la Pitești, dar că dacă din aceste cifre preliminare prezentate cu o zi în urmă de Guvern rezultă că primăria are personal excedentar, atunci primarul va trebui să facă reduceri de personal.

„Cel puțin o treime din comunele din România nu-și acoperă nici salariile”

„ O bună parte din comunele din România, cel puțin o treime nu-și acoperă nici salariile din veniturile pe care le încasează de la cetățeni, nu mai vorbesc de ceva lucrări, iluminat public, servicii de bază. Și atunci din banii celor care muncesc, Guvernul României trebuie să ducă bani acolo ca să funcționeze aceasta administrație. Deci această administrație nu funcționează pentru a-i servi pe cetățeni ci pentru a-și lua salariile. În aceste locuri nu vi se pare normal să calculăm personalul corect și dacă am o comună alăturată cu același număr de locuitori care funcționează cu 10 angajați și am o comună cu 17 angajați și merge la fel de prost sau de bine, eu cred că ar trebui să calculăm corect angajații”, a spus Bolojan.

Premierul a mai declarat că statul ar economisi între 1,2 și 1,4 miliarde de lei pe an, dacă ar pleca din funcții 13.000 de oameni din administrația publică locală.

El a mai spus că a avut o discuție și cu președintele Nicușor Dan legată de modul în care s-ar face această reducere de personal în administrație, astfel încât să aibă un efect real: „Ceea ce s-a convenit – până la jumătatea lunii să se găsească o formulă prin care într-adevăr, dacă avem un angajament în coaliție să echilibrăm bugetele și prin reducerea de personal și prin toate reformele conexe care țin de acest pachet de administrație, atunci să se facă inclusiv cu o reducere de 10% a personalului efectiv. A fost concluzia acestei discuții”.

Primarul din Pitești: „L-am întrebat cum fac să-i dau afară pe cei 229 de oameni”

Guvernul a făcut simulări privind reducerile de personal din administrația locală, iar Ploiești și Pitești se află printre orașele cel mai puternic vizate. De aici, trebuie să fie tăiate 217, respectiv 202 posturi. La Ploiești, primarul Mihai Polițeanu a declarat marți, într-un dialog cu HotNews, că „adevărata problemă sunt companiile municipale, nu funcționarii primăriei”, în timp ce la Pitești, Cristian Gentea consideră „enormă” reducerea de peste 200 de posturi.

Potrivit situației prezentate marți de premierul Ilie Bolojan, numărul total de posturi în administrația locală este de 189.777. După o reducere de 40% a numărului total de posturi, administrația locală ar ajunge să aibă ocupate efectiv 126.862. În total, ar fi tăiate 13.098 posturi deja ocupate, în 1.655 de unități teritoral-administrative (UAT-uri). În total, în România sunt 3.228 de unități teritorial-administrative.

La Pitești, primăria are ocupate 808 posturi din cele 926 valabile. În scenariul unei reduceri de 40%, aici trebuie să fie făcute 202 de concedieri.

Primarul Piteștiului a declarat că se așteaptă ca procentul de reducere să fie mai mic decât cel propus de Guvern: „Probabil se va merge pe 30%. Cred că până la jumătatea lunii septembrie ar trebui luată o decizie clară.”

„Nu vrem să pierdem oamenii buni, suntem de acord că mai sunt și persoane care nu prea au ce căuta”, a spus primarul PSD Cristian Gentea.

Cristian Gentea. Inquam Photos / George Călin

El spune că în cazul orașului său s-a vorbit despre 229 de concedieri. În tabel, la scenariul unor tăieri de 40% – sunt 202 concedieri, iar în scenariul unei tăieri de 45% sunt 237.

„L-am întrebat cum fac să-i dau afară pe cei 229 de oameni, dar nu am primit un răspuns. Noi am dorit concursuri de evaluare, însă nu s-a ajuns acolo.”

„Să găsești de lucru la privat la 55-58 de ani este foarte greu”

El a avertizat că multe proiecte europene ar fi afectate dacă se pierd oamenii din echipele de specialitate: „Am o echipă foarte bună la fonduri europene, care a reușit să dubleze bugetul primăriei. Nu vrem să pierdem acești oameni.”

Despre ideea premierului ca angajații concediați să meargă în mediul privat, Gentea este sceptic: „Să găsești de lucru la privat la 55-58 de ani este foarte greu. Nu cred că toți cei 229 de oameni își vor putea găsi loc de muncă”.