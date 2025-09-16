Sala Palatului și secretele din jur. O bucată din cortina de blocuri e falsă, cu fațadă care mimează apartamente inexistente, dar cu perdele în geam

Sala Palatului și secretele din jurul ei. O bucată din cortina de blocuri e falsă, iar fațada mimează apartamente care nu există. 3 biserici au căzut ca să fie ridicată | Foto credit: U.A.R.

Sala Palatului nu este doar o clădire în sine, e parte dintr-un ansamblu urbanistic alcătuit din Sala de Congrese a P.M.R/P.C.R, un parc și blocurile de pe străzile Ion Câmpineanu și Știrbei Vodă.

E una dintre cele mai relevante lucrări de arhitectură socialistă din București și, la sfârșitul anilor ’50, reprezenta mândria noii orânduiri, “cel mai important centru urban” din România.

La sfârșitul anilor ’50, Gheorghe Gheorghiu-Dej și conducerea de partid și de stat se pregăteau pentru Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român, la care invitat special eral Nikita Hrușciov.

Se lucra cu frenezie, în ritm susținut, la edificarea Sălii și a blocurilor care o încadrează.

Pentru că vizavi de Sala Palatului existau două blocuri-plombă, de abia definitivate în anul 1959, după bombardamentele din 1944, și care stricau imaginea unitară a frontului de blocuri noi, acestea nu au fost demolate, ci acoperite pe acea porțiune de construcții butaforie.

