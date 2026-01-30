Salariile de la Petromidia, condiționate de eliminarea unei taxe. Cât câștigă angajații din rafinăria Rompetrol, care au protestat astăzi în fața unității

Sute de angajați ai rafinăriei Petromidia Năvodari au protestat vineri în fața unității de procesare a țițeiului, cerând conducerii majorările salariale promise pentru acest an. În replică, Rompetrol, operatorul rafinăriei, spune că situația financiară a companiei s-a degradat din cauza taxei pe cifra de afaceri, pe care Guvernul a prelungit-o și pentru acest an. Compania spune că va majora salariile abia în momentul în care această taxă va fi eliminată, adică anul viitor.

Potrivit Rompetrol, majorarea salarială cerută de angajați înseamnă 21 de milioane de dolari la nivelul acestui an, sumă pe care nu o poate suporta.

Compania precizează că, începând cu anul 2022, operează într-un cadru fiscal „excepțional și împovărător, dominat de taxe de solidaritate și impozite pe cifra de afaceri care nu reflectă realitatea economică a unei industrii cu investiții intensive și marje structurale reduse”, precum rafinarea.

„Menținerea pentru anul 2026 a impozitului specific pe cifra de afaceri în sectorul Oil & Gas (ICAS), aplicat în 2024-2025, prin modificări legislative tardive anunțate în decembrie 2025, afectează din nou predictibilitatea și capacitatea de planificare pe termen lung. Mai mult, ICAS se aplică în cascadă pe lanțul valoric, același litru de carburant fiind taxat de mai multe ori, de la rafinărie la en-gros și retail, inclusiv în ani cu pierderi, precum 2024”, mai spun reprezentanții companiei.

Aceștia precizează că, în ciuda unei performanțe operaționale solide în 2025, pierderile financiare acumulate la nivelul rafinăriei, până la final de 2025, depășesc 1,2 miliarde de dolari.

Venitul mediu al unui angajat Petromidia: 10.900 de lei pe lună, plus beneficii

Potrivit companiei, nivelurile de venit de pe platforma Petromidia reflectă complexitatea muncii: venitul mediu lunar net depășește 10.900 lei, influențat și de muncă în schimburi, sporuri și ore suplimentare.

Compania spune că pe lângă salariu, angajații primesc și „un pachet important de beneficii negociate colectiv“:

prime de sărbători

asigurări medicale și de viață

acces la servicii medicale private

programe de formare profesională

concedii de studiu

tichete de masă

transport asigurat

Rompetrol a propus însă acordarea a două bonusuri în decursul acestui an, unul de performanță de 6,3% din salariul net anual (5.000 lei în medie), și altul de Ziua Petrochimistului de 500 de lei net.

Compania a venit cu o propunere de elaborare și implementare a unui mecanism de indexare anuală a salariilor în funcție de rata anuală a inflației, mecanism care urmează a fi aplicat odată cu momentul eliminării suprataxării prin taxele pe cifra de afaceri (începând cu 2027).

Rafinăria Petromidia intră în revizie tehnică în perioada următoare

Rafinăria se pregătește să intre în revizie tehnică în luna februarie, dar nu a fost stabilit încă un termen când urmează să fie oprită.

Petromidia are o capacitate de rafinare de 5 milioane de tone pe an, reprezentând aproape jumătate din capacitatea de rafinare a țării, și asigură o treime din consumul intern de carburanți.

Celelalte rafinării din România sunt Petrobrazi, operată de OMV Petrom, care are o capacitate de 4,5 milioane de tone, și Petrotel Lukoil, cu o capacitate de 2,4 milioane de tone.