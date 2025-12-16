Salariul minim 2026: Sindicaliștii Cartel ALFA cer Guvernului Bolojan o creștere cu cel puțin 300 lei, inclusiv în firmele private. Acuză „sacrificarea cetățenilor” și „protejarea capitalului și a sponsorilor de partid”
Sindicaliștii din cadrul Cartel ALFA, una dintre cele mai mari confederații sindicale din România, cer, marți, Guvernului Bolojan, să majoreze salariul minim brut pe economie, inclusiv în firmele private, cu cel puțin 300 de lei.
Foto: Vsg Art Stock Photography And Paintings | Dreamstime.com
