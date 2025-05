Help Mama Foto: Salt Bank

Salt Bank, prima bancă românească 100% digitală, lansează două funcționalități inovatoare pentru protecția utilizatorilor împotriva fraudelor tot mai sofisticate: Help Mama și Call Monitor. Ambele funcționalități sunt acum disponibile în aplicația mobilă și marchează o premieră nu doar pe piața bancară din România, ci și pe piața internațională.

Funcționalitățile vin ca un răspuns necesar într-un peisaj digital tot mai riscant, unde tehnologia și inteligența artificială au dus fraudele la un alt nivel, reușind să-i păcălească chiar și pe cei mai vigilenți și informați. Conform celor mai recente date, 6 din 10 români au declarat că au fost ținta unor tentative de fraudă online. Dintre aceștia, 42% au raportat că dispozitivul le-a fost infectat cu malware sau viruși, 30% au suferit pierderi financiare, iar 22% s-au confruntat cu furt de date personale.

„Frauda nu începe cu o breșă de securitate, ci cu o emoție. Cu un moment de nesiguranță, cu o voce care pare cunoscută, cu cineva care știe exact unde să pună presiune. De aceea, siguranța, pentru noi, nu înseamnă doar tehnologie de ultimă generație, ci și empatie și prevenție în timp real. Am lansat două funcționalități complet noi pe piață, ca parte a misiunii noastre de a livra produse frumoase, bune, dar și safe. Am adăugat un extra layer de protecție care te sprijină și îți oferă claritate exact atunci unde contează cel mai mult: în momentele de vulnerabilitate.” – Gabriela Nistor, CEO Salt Bank

Salt Bank lansează o premieră internațională în bankingul digital: Help Mama, protecție reală pentru cei dragi

„Ți-e frig? Pune-ți geaca.” „Te-ai lovit? Pupă mama și trece.” „Îți e teamă? Vine tata.” Sunt fraze care ne amintesc de copilărie. Părinții au fost cei care ne-au oferit primii protecție și siguranță. Acum, cu Help Mama de la Salt Bank, noi, copiii deveniți adulți, putem întoarce grija părinților noștri. Noua funcționalitate îi protejează pe cei dragi de tentativele de fraudă, dar și de impactul emoțional și financiar pe care astfel de situații îl pot provoca.

Unicitatea funcționalității dezvoltate de Salt Bank poziționează România în prim-planul inovației globale din bankingul digital, oferind o soluție concretă pentru o problemă reală: fraudele care exploatează emoția, panica și speranța.

Unele fraude vin sub forma unor așa-zise investiții care promit câștiguri rapide. La început, atacatorii cer sume mici și afișează randamente false, pentru a câștiga încrederea victimei. Apoi, solicitările de bani devin tot mai mari – doar pentru ca, în cele din urmă, aceștia să dispară cu tot cu bani. Alte tipuri de fraudă implică preluarea controlului asupra conturilor, prin obținerea datelor sensibile. Sunt și situații în care victimele sunt sunate și puse sub presiune, prin apeluri care invocă urgențe medicale sau facturi neplătite, totul pentru a le speria și a le determina să trimită bani. Help Mama te ajută să îi protejezi pe cei dragi de astfel de pericole.

Funcționalitatea le permite utilizatorilor să desemneze o persoană de încredere, un „protector”, care să autorizeze transferurile care depășesc o anumită sumă – stabilită de comun acord. Funcționalitatea nu doar că îi protejează pe cei dragi, dar le asigură și intimitatea – „protectorul” nu are acces la soldul și istoricul complet al tranzacțiilor realizate de persoana protejată.

Call Monitor schimbă regulile siguranței digitale: clienții pot verifica pe loc dacă sunt sunați de bancă sau de un impostor

În aplicația Salt Bank a fost integrată o funcționalitate menită să ferească clienții de tentativele de fraudă prin impersonarea băncii: Call Monitor. Aceasta permite clienților să verifice în timp real, chiar în timpul unui apel, dacă persoana care îi sună în numele băncii este, într-adevăr, un reprezentant Salt. Pe ecranul principal al aplicației apare un banner care confirmă dacă apelul este legitim sau nu.

Pentru ca bannerul să poată fi afișat pe ecranul principal al aplicației, utilizatorii de Android trebuie să se asigure că au activată setarea necesară din telefon. În cazul utilizatorilor de iOS, nu este nevoie de nicio setare suplimentară. Bannerul este afișat automat doar atunci când utilizatorii se află într-un apel și încearcă să vizualizeze datele cardului sau să efectueze o plată.

Despre Salt Bank

Lansată pe 4 aprilie 2024, Salt Bank este prima bancă românească 100% digitală. În doar 12 luni, a urcat în top 10 bănci din România, ocupând locul 2 la capitolul satisfacție a clienților și depășind pragul de 500.000 de clienți – de două ori mai mult decât obiectivul inițial.

Deținută de Banca Transilvania, cel mai mare grup financiar din Europa de Sud-Est, Salt Bank a înregistrat o creștere accelerată care a surprins industria bancară, reușind să aducă un nou standard în relația cu utilizatorii: „banking, dar cum vrei tu”.

