Salvamont avertizează: Tot mai multe apeluri de la turiști cu simptome de infarct / Recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă

Salvamontiștii de la nivel național au primit, în ultimele zile, un număr crescut de apeluri de urgență de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace, anunță duminică Salvamont Brașov.

„În ultimele zile, serviciile publice Salvamont au înregistrat un număr crescut de apeluri de urgență din partea turiștilor care au prezentat simptome precum durere în piept cu iradiere pe braț, transpirații abundente, stări de slăbiciune și dificultăți respiratorii. Aceste manifestări sunt puternic sugestive pentru un posibil infarct miocardic (atac de cord) sau alte afecțiuni cardiace acute (angină instabilă, ischemie miocardică) și reprezintă o urgență medicală majoră”, spune Salvamont Brașov, într-o informare pe pagina de Facebook.

Salvatorii montani din cadrul Salvamont Brașov atrag atenția că temperaturile extreme, asociate cu efortul fizic intens și prelungit, pot suprasolicita organismul și pot declanșa astfel de episoade severe, cu risc vital, mai ales la persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau factori de risc cunoscuți.

Recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă

Salvamontiștii recomandă persoanelor care se simt rău să sune imediat la 112 în cazul în care sunt prezente simptome precum durere, strângere sau presiune toracică, cu posibilă iradiere spre braţ (în special cel stâng), gât, maxilar sau spate, transpiraţii reci, paloare; senzaţie de sufocare, ameţeală, greaţă sau vărsături ori durere persistentă, care nu cedează la repaus.

Pentru a preveni astfel de situații, Salvamont Brașov a transmis o serie de recomandări.

Astfel, salvamontiştii recomandă „evaluarea realistă a capacităţii fizice şi evitarea supraestimării propriei rezistenţe”, limitarea efortului intens şi de lungă durată în condiţii de temperaturi ridicate, pauze regulate şi alegerea unor trasee adecvate nivelului de pregătire.

De asemenea, cei mare pleacă în drumeţii trebuie să se hidrateze constant şi corespunzător şi să evite traseele solicitante.

„Reamintim tuturor turiștilor că muntele nu pleacă nicăieri. Doar prin pregătire progresivă și responsabilitate veți putea accesa în siguranță zonele dificile, fără a vă expune inutil unor riscuri majore. Subliniem din nou importanța prudenței și a responsabilității în abordarea traseelor montane, astfel încât activitățile în natură să se desfășoare în siguranță și să rămână o experiență pozitivă”, atrage atenția Salvamont Braşov.