Sam Altman a învins în procesul cu Elon Musk, dar mărturiile despre CEO-ul OpenAI sperie investitorii: „I-a mințit pe ceilalți”

OpenAI a scăpat de procesul de 150 de miliarde de dolari cu Elon Musk, însă victoria este umbrită de dezvăluirile foștilor colegi ai lui Sam Altman, care au acuzat în instanță că stilul lui de conducere generează „haos și agitație”, potrivit Reuters.

Sam Altman l-a învins luni pe Elon Musk în fața unei instanțe federale, după ce un juriu federal a respins plângerea fostului cofondator al OpenAI potrivit căreia organizația non-profit ar fi fost transformată în mod abuziv într-o societate cu scop lucrativ.

Jurații au hotărât, în mai puțin de două ore, că cea mai bogată persoană din lume a așteptat prea mult pentru a intenta procesul, într-un verdict care ar putea fi dificil de contestat.

Verdictul simplifică drumul către o ofertă publică inițială a OpenAI. Procesul risca să oblige compania să-și înlocuiască conducerea, însă imaginea lui Altman ar putea submina încrederea investitorilor cărora li se cere să contribuie la o potențială ofertă publică inițială de un trilion de dolari.

Altman, figura publică a producătorului ChatGPT, a suportat zile întregi de mărturii din partea foștilor colegi și a altor martori care l-au descris ca fiind un lider nedemn de încredere. În timpul interogatoriului, avocatul lui Musk a citat comentariile a opt martori, inclusiv ale lui Musk, care au afirmat că Altman „i-a indus în eroare sau i-a mințit pe ceilalți”.

Altman s-a apărat în răspunsul său, declarând: „Consider că sunt un om de afaceri onest și de încredere”.

„Acest verdict elimină cea mai mare amenințare juridică la adresa unei oferte publice”, a declarat James Rubinowitz, avocat pledant și specialist în IA.

„Cu toate acestea, chiar și învingătoare, OpenAI rămâne cu cele mai proaste dovezi documentare privind guvernanța sa, care sunt acum înregistrate permanent în dosarul public. Fiecare investitor instituțional care citește transcrierea procesului își face propria analiză a credibilității lui Altman înainte de a cumpăra acțiuni”, avertizează avocatul.

Onestitatea lui Altman, în centrul cazului

În timpul procesului, avocatul principal al OpenAI a declarat reporterilor că echipa lui Musk a recurs la o „denigrare a caracterului” lui Altman, în loc să prezinte dovezi în sprijinul afirmațiilor sale. În sprijinul acestei poziții, un oficial al OpenAI, Joshua Achiam, a declarat despre Altman: „În toate experiențele mele directe cu el, simt că a fost onest cu mine.”

Musk a susținut că liderii OpenAI au încălcat acordul prin care se angajau să mențină organizația ca non-profit care lucrează în beneficiul umanității.

Mărturiile din cadrul procesului au reprezentat o confruntare între miliardari în care tema onestității a stat la baza argumentației lui Musk, acesta fiind unul dintre numeroșii foști colegi și asociați care l-au numit pe Altman mincinos. De cealaltă parte, OpenAI a mers mult mai departe, prezentându-l pe Musk ca pe cineva care dorește să preia controlul asupra întreprinderii.

„Credibilitatea lui Sam Altman este direct în discuție în acest caz”, a spus avocatul lui Musk, Steven Molo, în pledoaria sa finală. „Dacă nu îl credeți, ei nu pot câștiga.”

Probleme mai vechi pentru șeful OpenAI

Deși procesul a reprezentat pentru Altman cel mai important și mai îndelungat moment petrecut în lumina reflectoarelor, unele dintre acuzații nu erau noi.

Consiliul de administrație al OpenAI l-a demis în 2023, punând la îndoială capacitatea sa de a conduce, pentru ca apoi să-l repună în funcție la mai puțin de o săptămână distanță, după ce o mare parte a angajaților companiei a amenințat că va demisiona.

În timpul procesului, avocații OpenAI au menționat că marea majoritate a angajaților companiei au semnat o scrisoare prin care susțineau reintegrarea sa.

O mare parte din probele prezentate în proces au fost însă defavorabile. Printre acestea s-au numărat teancuri de documente care arătau că el avea investiții de miliarde de dolari în companii care colaborau cu OpenAI, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind conflictul de interese.

Altman a declarat că, în general, se recuza atunci când existau posibile conflicte și că nu credea că a indus în eroare oamenii în afaceri. Președintele OpenAI, Bret Taylor, care s-a alăturat consiliului de administrație la sfârșitul anului 2023, după ce Altman a fost repus în funcție, a declarat că Altman a fost sincer în legătură cu conflictele sale. Taylor a spus că acesta a trimis o notă în care detaliază conflictele sale înainte ca consiliul să-și actualizeze politica privind conflictele de interese.

Memorandumuri interne dezvăluite

În septembrie 2022, fosta directoare tehnică a OpenAI, Mira Murati, a descris în detaliu mai multe probleme legate de stilul de conducere al lui Altman, potrivit unui memorandum făcut public în cadrul procesului.

„Panica constantă în jurul proiectelor, oamenilor, obiectivelor noastre etc. generează haos și agitație”, a scris Murati într-o notă intitulată „Feedback de la Mira către Sam (doar Sam avea acces la aceasta)”. „Vorbim despre concentrare, dar, în practică, abordarea noastră este să facem totul și să o facem repede.”

Într-o depoziție video prezentată juraților, Murati a făcut o pauză lungă când a fost întrebată dacă, până în toamna anului 2023, îl considera pe Altman o persoană sinceră.

„Nu întotdeauna”, a răspuns ea. Murati a adăugat că Altman i-a subminat munca și i-a pus pe alți directori ai OpenAI unul împotriva celuilalt.

Ilya Sutskever, cofondator și fost membru al consiliului de administrație al OpenAI, a mărturisit că a adunat exemple de deficiențe de leadership ale lui Altman timp de mai bine de un an.

OpenAI a evitat cel mai rău scenariu, a scris analistul Wedbush, Dan Ives, după pronunțarea verdictului. El a calificat verdictul drept o „victorie uriașă” pentru Altman și OpenAI, „în ciuda zgârieturilor și vânătăilor suferite de imaginea și leadershipul lui Altman”.