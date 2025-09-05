Sam Altman sugerează că teoria „internetului mort” ar putea fi adevărată

Sam Altman, directorul general al companiei OpenAI care a creat ChatGPT, a sugerat că ar putea exista un sâmbure de adevăr în „teoria internetului mort” și a fost imediat criticat pentru asta, relatează The Independent.

Aceasta este o teorie a conspirației care susține că, începând aproximativ cu anul 2016, internetul a început să fie alcătuit în principal din activitate a boților și conținut generat automat, manipulat printr-o selecție făcută de algoritmi ca parte a unui efort coordonat și intenționat de a controla populația și de a minimiza activitatea organică a oamenilor.

Susținătorii teoriei cred că acești boți sociali au fost creați în mod deliberat pentru a manipula algoritmii și pentru a spori rezultatele căutărilor, cu scopul de a influența consumatorii. Alții acuză campaniile de manipulare și dezinformare create de actori statali pentru a-și avansa agenda.

Deși opiniile variază, toți proponenții săi sunt de acord cu teza centrală: că majoritatea conținutului disponibil acum pe internet nu mai este creat de oameni, ci de boți.

Teoria internetului mort a câștigat teren în ultima perioadă deoarece multe dintre fenomenele observate, precum creșterea traficului generat de boți, sunt cuantificabile. Însă literatura de specialitate pe acest subiect nu susține întreaga teorie.

Ce a spus Sam Altman

Altman, una dintre cele mai influente voci din sectorul tech, a sugerat acum că, deși anterior nu a dat crezare acestei teorii, ar putea exista ceva adevăr în ea.

„Nu am luat niciodată foarte în serios teoria internetului mort, dar se pare că există într-adevăr foarte multe conturi de Twitter administrate de LLM-uri acum”, a scris el pe pagina sa de „X”, folosind vechiul nume al rețelei de socializare cumpărate de Elon Musk în octombrie 2022.

LLM-urile, sau modelele lingvistice de mari dimensiuni, reprezintă tehnologia care stă la baza ChatGPT, precum și a altor produse similare, cum ar fi chatbotul Claude, dezvoltat de compania de AI Anthropic.

Afirmația lui Altman a provocat reacții critice din partea utilizatorilor „X”, care au sugerat că rolul său de conducere în cadrul OpenAI a contribuit direct la problema asupra căreia atrăgea atenția.

Tot mai mult conținut generat de boți pe internet

Lansarea ChatGPT pentru publicul larg la sfârșitul anului 2022 a dus la apariția rapidă a multor sisteme similare disponibile online și a făcut mult mai ușor atât pentru utilizatori reali, cât și pentru cei rău-intenționați, să genereze automat conținut și postări pe platformele online.

Alți utilizatori ai „X” au mai sugerat că mesajul lui Altman ar putea fi influențat și de munca sa la World Network, companie cunoscută anterior ca Worldcoin și fondată de el în 2019.

Compania respectivă afirmă că își propune să creeze o metodă prin care oamenii să-și dovedească identitatea reală online, prin scanarea irisului, și o prezintă ca o soluție de a opri influența sistemelor bazate pe inteligență artificială în mediul online.