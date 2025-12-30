Şamanii din Peru prezic că în 2026 Trump se va îmbolnăvi și revin cu o premoniție pentru războiul din Ucraina

Şamanii din Peru prezic că în 2026 Trump se va îmbolnăvi. Credit line: Guadalupe Pardo / AP / Profimedia

Şamanii din Peru s-au adunat luni pentru ritualul de Anul Nou, în cadrul căruia au făcut predicţii pentru anul care vine, relatează Reuters.

Ceremonia are loc în fiecare an la sfârşitul lunii decembrie. Între altele, șamanii au precis că preşedintele american Donald Trump se va îmbolnăvi, iar adversarul său venezuelan, Nicolas Maduro, va fi alungat de la putere.

„Statele Unite ar trebui să se pregătească, deoarece Donald Trump se va îmbolnăvi grav”, a proclamat Juan de Dios Garcia, în timp ce venea la întâlnirea cu alţi şamani pe o plajă din sudul oraşului Lima, purtând poncho-uri colorate şi presărând flori pe nisip.

„Îl vedem pe Nicolas Maduro învins. Nicolas Maduro va fugi din Venezuela. Nu va fi capturat”, a prezis şamanul.

Şamanii au prezis şi sfârşitul războiului Rusiei în Ucraina. „Văd că se va termina conflictul, vor ridica steagul păcii”, a prezis Garcia.

Şamanii au prezis şi în 2023 sfârşitul războiului din Ucraina.

Şamanii aveau portrete mari cu lideri mondiali, peste care au încrucişat săbii, au ars tămâie şi pe unele dintre ele le-au călcat în picioare.

Pe lângă Trump şi Maduro, şamanii au fluturat postere cu preşedintele rus Vladimir Putin, cu preşedintele chinez Xi Jinping şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.