Samsung a pregătit o sumă uriașă pentru un plan pe 10 ani care să transforme economia Coreei de Sud

Steagul sud-coreean alături de cel cu logoul Samsung în fața sediului din Seul al companiei, FOTO: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Grupul Samsung intenționează să își asume luni un angajament de investiții de 1.000 de trilioane de woni (648 de miliarde de dolari) în Coreea de Sud, ca parte a unui plan pe 10 ani care urmărește transformarea „boom”-ului inteligenței artificiale din țară într-un motor de creștere la nivel național, scrie presa locală, preluată de Reuters.

Principalii directori ai Samsung Electronics și SK Hynix, companii ale căror profituri și capitalizare pe bursă au explodat anul acesta, vor participa la o întâlnire cu președintele sud-coreean Lee Jae-myung și vor prezenta planuri de investiții care vizează regiuni din afara Seulului, a relatat vineri publicația Maeil Business Newspaper.

Samsung și SK Hynix au câștigat masiv anul acesta datorită cipurilor de memorie pe care le produc, modelele AI devinind tot mai mari și aplicațiile alimentate de acestea necesitând mai multă putere de calcul și mai multă memorie pentru a gestiona sarcini de lucru din ce în ce mai complexe.

Investițiile Samsung vor include cheltuieli pentru centre de date dedicate inteligenței artificiale, baterii și ecrane, precum și un posibil program de investiții în valoare de 300 de trilioane de woni pentru construirea unor fabrici de cipuri în sud-vestul țării, potrivit ziarului financiar din Coreea de Sud.

Concentrarea facilităților de producție ale producătorilor de cipuri în zonele din jurul Seulului a fost de mult timp ținta presiunilor politice în Coreea de Sud, iar acest subiect a căpătat și mai multă importanță odată cu promovarea de către Lee a unei politici de dezvoltare regională echilibrată.

Administrația prezidențială a anunțat că va prezenta luni „trei mega-proiecte” menite să impulsioneze un salt major al economiei naționale. Consilierul pentru politici publice Kim Yong-beom a adăugat că planurile – care acoperă domeniile semiconductorilor, centrelor de date pentru inteligență artificială și roboticii – vor fi prezentate în comun de guvern și industrie, fiind așteptate investiții semnificative.

Samsung și SK Hynix nu au dorit să comenteze deocamdată.

Samsung este cea mai mare companie din Coreea de Sud

Țara asiatică a fost unul dintre actorii centrali și unul dintre principalii beneficiari ai celui mai recent val de dezvoltare a inteligenței artificiale, dominând producția mondială de cipuri de memorie de înaltă performanță – componente esențiale pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale.

Grupul Samsung este cel mai mare conglomerat din Coreea de Sud, iar gigantul Samsung Electronics reprezintă principala sa companie. Alte firme importante din grup sunt producătorul de baterii Samsung SDI și compania de servicii IT Samsung SDS.

Kim Yong-beom a declarat că SK Hynix și Samsung ar putea fi nevoite să devanseze proiecte programate inițial pentru anii 2040 și să le implementeze până la mijlocul anilor 2030, deoarece cererea de cipuri de memorie crește mai rapid decât se anticipase, iar în regiunea capitalei Seul nu mai există suficient spațiu, energie electrică sau apă pentru extinderea capacităților de producție.

Președintele Lee a promovat un plan pentru înființarea a „cinci centre regionale și trei provincii speciale autonome”, menite să reducă dominația zonei Seulului, care a generat 52,8% din Produsul Intern Brut regional al Coreei de Sud în 2024.