Samsung e pe cale să piardă după 14 ani primul loc la numărul de smartphone-uri livrate

Apple este pe cale să livreze mai multe smartphone-uri decât Samsung în 2025, pentru prima dată după 14 ani, a declarat firma de consultanță Counterpoint Research într-o notă publicată miercuri și în comentarii făcute pentru televiziunea financiară CNBC.

Apple va livra aproximativ 243 de milioane de unități ale iPhone anul acesta, față de cele 235 de milioane de unități livrate de Samsung, a declarat Counterpoint pentru CNBC. Apple va ajunge, cel mai probabil, la o cotă de 19,4% din piața globală de smartphone-uri, în timp ce cota Samsung va fi de 18,7%.

Livrările se referă la numărul de dispozitive pe care producătorii le trimit către canalele de retail și nu echivalează direct cu vânzările. Totuși, ele oferă indicii despre cerere și despre așteptările producătorilor privind vânzările.

Succesul Apple se datorează într-o bună măsură seriei iPhone 17 lansate în septembrie, care, potrivit Counterpoint, a avut un sezon de sărbători „excepțional”.

Vânzările seriei iPhone 17 în Statele Unite, inclusiv iPhone Air, din primele patru săptămâni după lansare au fost cu 12% mai mari decât cele ale seriei iPhone 16, excluzând modelul iPhone 16e, a precizat firma de cercetare. În China, o piață esențială pentru Apple, vânzările seriei iPhone 17 în aceeași perioadă au fost cu 18% mai mari decât cele ale predecesorului.

Apple jubilează după recepția de care a avut parte seria iPhone 17

„Dincolo de primirea extrem de pozitivă din partea pieței pentru seria iPhone 17, principalul factor din spatele îmbunătățirii estimării de livrări este faptul că ciclul de înlocuire a ajuns la un punct de inflexiune. Consumatorii care au cumpărat smartphone-uri în timpul boomului COVID-19 intră acum în etapa de upgrade”, a declarat analistul Yang Wang în analiza publicată de Counterpoint Research.

Între timp, Samsung ar putea întâmpina provocări pe segmentul de piață low și mid-tier din partea producătorilor chinezi, ceea ce ar putea afecta capacitatea gigantului sud-coreean de a recâștiga primul loc.

Apple a fost ajutată de un impact mai mic decât cel anticipat al noilor taxe vamale globale, datorită unui armistițiu comercial între SUA și China. Acest lucru a ajutat lanțul de aprovizionare al Apple și creșterea pe anumite piețe, precum cele emergente. Gigantul tehnologic a beneficiat de asemenea de un dolar american mai slab și de o „perspectivă economică rezilientă” care a stimulat încrederea consumatorilor.

„Cu aceste avantaje structurale, Apple este bine poziționată să depășească Samsung la livrările anuale în 2025”, a declarat Wang.