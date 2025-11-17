Sănătatea mintală și democrația: avem curaj să ne uităm în oglindă?

„Democrația este o stare psihologică de maturitate colectivă”, spune psihoterapeuta Cătălina Dumitrescu, autoarea cărții „Prețul libertății. Cum sănătatea mintală devine călcâiul lui Ahile în democrație”, care se va lansa săptămâna aceasta.

Editura ZYX Books te invită vineri, 21 noiembrie, ora 18:30, la Cărturești Verona pentru lansarea cărții „Prețul libertății. Cum sănătatea mintală devine călcâiul lui Ahile în democrație”, de Cătălina Dumitrescu, psihoterapeută și doctor în psihologie. Participă Cătălina Dumitrescu, psihoterapeută și autoare, Eugen Hriscu, psihiatru și psihoterapeut și Vlad Stroescu, psihiatru, și moderează Alexandra Rusu, directoarea Editurii ZYX Books.

Titlul este disponibil pentru precomandă: https://bit.ly/3Jp6RmA. În stoc din 20 noiembrie 2025.

Cât de educată în domeniul sănătății mintale considerați că este societatea în care trăim?

De ce sunt unii oameni atrași de lideri autoritari, cu discurs intolerant sau chiar violent?

Care este profilul societății românești în raport cu extremismele?



Autoarea descrie, în această carte curajoasă, un context dur pentru ceea ce credem îndeobște despre sănătatea mintală, la nivel individual și la nivel de societate. Însă cei care pot duce greul acestei treceri în revistă, riguroase și exhaustive, vor primi în dar speranța: există relații-țesătură, atingeri reparatorii, accidente luminoase. Și tu poți fi unul dintre ele. Noi toți, ca societate, putem să fim.

Psihoterapeuta Cătălina Dumitrescu nu este o optimistă, dar ne deschide o „fereastră de libertate” nouă, tuturor cititorilor ei.

Suntem cu toții diferiți. Avem alt bagaj genetic, alte experiențe formatoare, alte contexte familiale, economice și de educație. Nu suntem liberi să devenim chiar orice ne propunem, psihologic vorbind – dar suntem liberi să facem tot ce putem cu noi înșine în interiorul acestor paranteze determinante. Iar uneori se întâmplă ceva. Un fluture albastru, un accident luminos, o aberație statistică vindecătoare, ce reface traiectoria unei vieți.

„Prețul libertății e un instrument de diagnostic social, un compendiu erudit de neuro-psiho-sociologie și un manifest de acțiune. Sunt convins că va alunga din oboseala și inerția existențială a vremurilor noastre”, spune medicul psihiatru Vlad Stroescu, care a și scris prefața cărții.

Despre autoare:

Cătălina Dumitrescu este psiholog clinician și psihoterapeut cu formare cognitiv-comportamentală, cu o experiență clinică de 29 de ani. Are un doctorat în științe psihologice și competențe în psihologia muncii. A lucrat cu copii cu nevoi speciale, din medii defavorizate, și cu persoane aflate în cămine pentru bătrâni. Timp de zece ani a lucrat ca psiholog clinician în spital, unde s-a îngrijit de starea psihică a pacienților cu afecțiuni oncologice și diferite diagnostice psihopatologice. A organizat și susținut grupuri de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer. A coordonat timp de șapte ani proiectul „Școala Părinților“, menit să ofere informații de specialitate și sprijin viitorilor părinți. A participat, împreună cu echipa de neurochirurgi condusă de doctorul Dan Șuiaga, la operații de tip awake brain surgery. În prezent, Cătălina Dumitrescu lucrează ca psihoterapeut independent și nu mai locuiește în România. Scrie articole pentru Dilema veche și Observator cultural. A tradus cartea Ora inimii. Să ne conectăm aici și acum, de dr. Irvin D. Yalom și Benjamin Yalom (2024). Este autoarea volumului În interior. Momente de întâlnire cu tine însuți (2022); coautoare a volumului colectiv Suntem sănătoși la minte? Despre sănătatea psihică în România (2022); coautoare a volumului colectiv Ce vrăji a mai făcut pisica mea (2023) și autoarea volumului Aceiași noi. Când sensul viitorului e în trecutul nostru (2024).

Despre ZYX Books

ZYX Books este o editură care se concentrează pe nevoile reale ale comunităților, oferind titluri relevante și de calitate. Procesul editorial este riguros, fiecare titlu fiind validat de experți din domeniul științific, asigurând astfel relevanța și impactul social al cărților publicate. Printre colecțiile editurii se numără: Creșterea copiilor, Educație emoțională, Biblioteca de pediatrie, Societate, Reportaj, Memoir, ZYX Kids (Cărți pentru copii).

