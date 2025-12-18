Sănătatea nu intră în vacanță: în spitalul de recuperare din Orașul Medical, îngrijirea medicală continuă și de sărbători | Sursa foto - enayatimedicalcity.ro

La final de an, într-o perioadă de bilanț și reflecție, sănătatea rămâne una dintre cele mai importante investiții pe termen lung. În contextul creșterii incidenței bolilor cronice, neurologice și cardiovasculare, recuperarea medicală devine nu doar o etapă de tratament, ci un pilon esențial pentru redobândirea autonomiei și a calității vieții.

Specialiștii subliniază că, în multe patologii, recuperarea corect realizată poate reduce semnificativ riscul de recidivă, complicații și reinternări, contribuind decisiv la reintegrarea pacientului în viața socială și profesională.

Recuperarea în Enayati Hospital – continuitate, personalizare și echipă multidisciplinară

În Enayati Hospital – spital de medicină internă, neurologie, recuperare medicală, geriatrie și îngrijiri medicale – recuperarea este gândită ca un proces continuu, adaptat fiecărui pacient, care începe încă din faza de spitalizare și continuă sub supravegherea unei echipe multidisciplinare. Spitalul tratează pacienți cu afecțiuni complexe, inclusiv:

afecțiuni neurologice

afecțiuni ortopedice și post-traumatice

afecțiuni respiratorii și cardiovasculare

boli cronice asociate vârstei înaintate

afecțiuni digestive

afecțiuni reumatologice.

Această abordare integrată permite o continuitate a tratamentului, combinând prevenția, monitorizarea și recuperarea, pentru ca fiecare pacient să beneficieze de un parcurs medical complet și adaptat nevoilor sale.

Integrarea medicinii interne, neurologiei, geriatriei, recuperării medicale și îngrijirilor paliative permite abordarea completă a pacientului, nu doar a diagnosticului. Recuperarea nu este tratată izolat, ci ca parte dintr-un parcurs medical coerent, care include evaluare, prevenție, tratament și monitorizare.

Cazuri complexe, abordate prin colaborare multidisciplinară

Enayati Hospital a devenit un centru de referință pentru cazurile medicale complexe. De la începutul anului 2025 și până în prezent, peste 1.800 de pacienți au fost tratați în cadrul spitalului – 1.800 de povești de viață care confirmă importanța unei îngrijiri medicale integrate și personalizate.

Pacienții internați au prezentat patologii variate și complexe, precum insuficiență cardiacă, afecțiuni respiratorii, boli neurodegenerative, accidente vasculare cerebrale, recuperare post-AVC, afecțiuni artrozice și nevoi de îngrijiri paliative. Fiecare reușită este rezultatul colaborării dintre medici din specialități diferite, care lucrează împreună pentru a găsi soluțiile optime pentru fiecare pacient.

Dr. Florentina Mehic, medic primar Medicină Internă și director medical al Enayati Hospital, subliniază: „Integrarea prevenției, diagnosticului, tratamentului și recuperării în același loc oferă pacienților o experiență de îngrijire medicală completă și personalizată. Recuperarea este esențială pentru prognostic, pentru redobândirea independenței și pentru calitatea vieții pe termen lung.”

Enayati Hospital – #DeschisDeSărbători

În perioada sărbătorilor, când multe servicii medicale își reduc activitatea, Enayati Hospital rămâne #DeschisDeSărbători. Medicina din suflet nu ia pauză, iar sănătatea pacienților rămâne o prioritate indiferent de moment.

Cu aceeași dedicare, empatie și profesionalism, o întreagă echipă medicală este alături de pacienți și familiile acestora, oferind continuitate îngrijirii medicale, inclusiv pentru cazurile care necesită monitorizare și recuperare permanentă.

Profesionalismul câștigă încrederea comunității medicale

Un indicator important al calității actului medical este încrederea specialiștilor. La Enayati Hospital, mulți medici aleg să își trateze propriii părinți, rude sau chiar pe ei înșiși – o dovadă clară a profesionalismului, siguranței și standardelor ridicate de îngrijire medicală.

Dr. Wargha Enayati, fondator Enayati Medical City, declară: „De la înființarea Enayati Hospital, ne-am poziționat ca un spital de medicină internă, neurologie, recuperare și paliație. Cazurile complexe devin din ce în ce mai numeroase, iar pacienții ni se adresează atât din spitale de stat, cât și private. Am construit aici o echipă multidisciplinară de elită, capabilă să trateze aceste cazuri integrate. Faptul că medicii aleg Enayati Hospital pentru familiile lor este una dintre cele mai puternice confirmări că pacienții sunt tratați așa cum trebuie.”

Un loc unde sănătatea și demnitatea pacientului contează

Enayati Hospital este mai mult decât un spital modern – este un loc în care sănătatea, confortul și demnitatea pacientului sunt valori fundamentale. Cu o infrastructură modernizată continuu, tehnologie de ultimă generație și o echipă medicală de elită, spitalul continuă să inoveze și să ofere soluții personalizate pentru pacienți cu nevoi complexe.

Prin modelul său integrat de îngrijire medicală, Enayati Hospital rămâne un reper al excelenței medicale și un partener de încredere pentru pacienți, familii și comunitatea medicală.

Contact

📍 Șos. Gheorghe Ionescu Sisești 8A, Sector 1, București

📞 Tel: 0374 498 199

📩 Email: hospital@enayati.ro

🌐 www.enayatihospital.ro

Articol susținut de Enayati Hospital