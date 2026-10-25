Sancționare mai dură a protestatarilor din Albania. Guvernul de la Tirana vrea să înăsprească legislația

Premierul albanez Edi Rama a anunţat într-un mesaj video difuzat duminică în reţelele sociale că va legifera în zilele următoare măsuri mai dure împotriva manifestanţilor violenţi, în contextul protestelor în lanţ împotriva guvernului de la Tirana, informează AFP, preluat de Agerpres.

„Oricine decide să rămână într-o mulţime” care comite violenţe şi jafuri în spaţiul public sau „îşi ascunde identitatea” va fi amendat cu peste 500 de euro, a avertizat Rama, precizând că măsura se va aplica pentru orice adunări „care produc pagube materiale”.

Proiectul de lege preconizat permite poliţiei să restrângă timp de până la 72 de ore adunările în unele zone „în caz de riscuri iminente de violenţă”, a mai spus prim-ministrul socialist aflat la putere din 2013.

Actul normativ prevede şi despăgubiri imediate pentru firmele mici şi suspendarea sau demiterea persoanelor care „încurajează, organizează sau coordonează participarea la adunări a elevilor minori”.

AFP reaminteşte în context că unele cadre didactice au susţinut revendicările liceenilor în cadrul protestelor paşnice împotriva guvernului, care continuă din mai. De luna aceasta însă, manifestanţii de la Tirana s-au confruntat frecvent cu poliţia şi au atacat sedii ale unor instituţii. Rama a acuzat amestecuri străine în proteste.

Şeful guvernului a declarat duminică, în mesajul citat, că „oricine îmi cere demisia se înşală dacă crede că aceasta poate fi impusă prin forţă sau sub orice formă”, însă a recunoscut că nu crede că „tot ce spun sau cer (protestatarii) este fals”.