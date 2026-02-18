Sancțiunile împiedică dezvoltarea relațiilor economice dintre SUA și Rusia, spune Kremlinul

Sancțiunile impuse Moscovei inhibă dezvoltarea unor bune relații economice și comerciale între Statele Unite și Rusia, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agențiilor de presă ruse, citează Reuters.

„Sancțiunile, pe care în mod firesc le considerăm ilegale, inhibă buna funcționare a relațiilor comerciale și economice dintre Rusia și SUA. Este în interesul nostru să le dezvoltăm”, le-a spus Peskov jurnaliștilor ruși.

„Foarte multe proiecte pot fi incluse pe agendă, dar pentru aceasta trebuie să revigorăm relațiile noastre”, a completat reprezentantul Kremlinului.

La începutul acestei luni, într-un interviu la RT (Russia Today), ministrul rus de externe Serghei Lavrov acuza liderii europeni că încearcă să „saboteze” negocierile care s-au conturat între Rusia şi SUA cu privire la Ucraina. „Tot ceea ce fac ei acum este să împiedice şi să saboteze negocierile care s-au conturat între noi şi americani”, afirma Lavrov.

Miercuri, ucrainenii și rușii au încheiat runda de negocieri organizată la Geneva, cu mediere americană, fără rezultate concrete, dar cu promisiunea că vor relua discuțiile.