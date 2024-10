Sanda Nicola deschide lista din București la parlamentare pentru „partidul lui Geoană”: „E momentul potrivit pentru mine”

Fosta jurnalistă a declarat pentru HotNews.ro că a primit oferta de a candida din partea partidului „România în acțiune”, iar în această săptămână a decis să intre în alegeri pentru un loc de deputat. Partidul îl susține pe Mircea Geoană în cursa pentru Cotroceni.

Listele pentru București ale partidului „România în acțiune”, condus de Mihai Apostolache, vor fi depuse joi, iar Sanda Nicola deschide lista de candidați pentru Capitală.

Partidul susține candidatura lui Mircea Geoană la alegerile prezidențiale.

„Este corectă informația. În ultima săptămână am primit propunerea din partea domnului Apostolache. Nu am vorbit cu domnul Geoană, am avut o discuție de principiu când m-am alăturat acestei campanii, când i-am spus că vin după cinci ani de cercetare, stat în bibliotecă. Știu foarte bine că lumea are niște așteptări pe baza percepțiilor care s-au construit în jurul meu, bazându-se pe experiența mea de presă și spuneam clar că vin dintr-un alt mediu”, a confirmat Sanda Nicola pentru HotNews.ro.

Ca jurnalist, Sanda Nicola a lucrat pentru Digi24, Realitatea TV, Antena 1, B1 TV, Prima Tv.

Cercetător la Universitatea din Liege, asistent la Facultatea de Științe, Departamentul Geografie, Sanda Nicola a părăsit România de câțiva ani. În ultima perioadă a coordonat lucrări practice la cursuri de dezvoltare teritorială, strategii de dezvoltare turistică, securitate alimentară și energetică.

„Nu ne așteptăm să câștigăm alegerile, dar vrem să trecem pragul de 5%”

Spune că după studiile din Belgia a înțeles „că de oameni ca mine este nevoie în administrație”.

Adaugă că nu face pasul pentru a face politică, ci că tot ceea ce a acumulat poate să fie utilizat în proiecte de dezvoltare a României.

„Colegii mei din Nigeria, Congo, Guineea au fost cei mai încurajatori. Am discutat și cu familia și am ajuns la concluzia că este momentul potrivit pentru mine, dincolo de toate temerile. Am aproape 48 de ani, încă mă bucur de sprijin din partea cetățenilor. Exista o așteptare dintr-o anumită zonă să mă implic mai mult decât o făceam. Au fost 23 de ani de meserie în care am vorbit despre problemele țării, apoi am învățat cum pot să fie rezolvate anumite probleme”, a povestit Sanda Nicola.

În 21 septembrie, fosta jurnalista anunța că va face parte din staff-ul prezidențial al lui Mircea Geoană, dar preciza, în acel moment, că nu intră în politică, ci „într-o mișcare civică”.

Ea a spus pentru HotNews că s-a alăturat prima dată ONG-ului „România renaște”, care îl susține pe Mircea Geoană, cu obiectivul „de a face tot ce ține de noi să avem un proiect politic foarte bine pus la punct și să fie atins obiectivul principal: Mircea Geoană în turul al doilea al alegerilor prezidențiale”.

„Pe măsură ce am intrat în acest mediu și am început să cunosc alți membri ai Mișcării, alți oameni care trăgeau la aceeași căruță, am găsit și afinități comune, iar Mihai Apostolache este unul dintre ei. Este o decizie pe care am cântărit-o foarte mult în această săptămână în timp ce eram în Belgia. Mă voi alătura echipei de campanie săptămâna viitoare, plec spre România în weekend și din acel moment văd în ce fază se intră. Și pentru mine este ceva nou, nu am mai trecut printr-o astfel de experiență, de aici și foarte multele rezerve. Nu am vrut să mă hazardez în declarații publice până nu mi-a fost foarte clar că voi lua această decizie și voi semna o adeziune”, a explicat Sanda Nicola.

Pentru a putea candida la parlamentare, ea s-a înscris oficial în partidul „România în acțiune”.

„Am semnat adeziunea și s-a acceptat. Ieri am trimis actele. Putem vorbi de Sanda Nicola cu intenția de a deveni candidat, trebuie să așteptăm să fie validată candidatura. Au fost și situații când au fost respinse candidaturi. Sunt un candidat aspirant. Știu, în acest moment, că pe lista de la București se află Tudor Mușat, nu moderatorul, ci un tânăr absolvent de drept de la Cambridge, pe care l-am cunoscut în ultimele săptămâni. Pot spune sigur că este pe această listă. Nu am participat la alte discuții. Nu ne așteptăm să câștigăm alegerile, dar vrem să trecem pragul de 5%”, a mai afirmat fosta jurnalistă.

Ea mai spune că va fi „un efort” de a promova partidul într-o perioadă foarte scurtă, dar crede în șansele de a face pragul de 5% pentru a intra în Parlament: „Am crezut că și alte partide vor face pragul, dar nu au făcut. Nu au fost observatori în toate secțiile, pentru că se poate întâmpla orice, iar scrutinul din primăvară ne-a arătat asta. Au fost formațiuni care au venit cu dovezi clare că au fost fraude și lucrurile nu s-au schimbat. Știu că vom face tot ce ține de noi pentru a atinge obiectivul. Va fi un efort de a ne promova într-o perioadă foarte scurtă”.

Ea a recunoscut că șansele partidului de a intra în Parlament depind de intrarea lui Mircea Geoană în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.