Sarah Michelle Gellar dezvăluie că noul serial „Buffy” anunțat anul trecut a fost anulat după filmarea episodului pilot

Actrița americană Sarah Michelle Gellar a dezvăluit că relansarea îndrăgitului serial „Buffy the Vampire Slayer” din anii ’90 nu va mai avea loc, în pofida filmării episodului pilot și a entuziasmului pe care noul proiect l-a stârnit, relatează revista Variety.

„Sunt foarte tristă că trebuie să vă împărtășesc asta, dar am vrut să auziți direct de la mine. Din păcate, Hulu a decis să nu continue cu ‘Buffy: New Sunnydale’,” a spus actrița acum în vârstă de 48 de ani într-o înregistrare video pe care a publicat-o pe pagina sa de Instagram.

Variety a dezvăluit în premieră în februarie anul trecut că platforma de streaming Hulu a comandat un episod pilot pentru un nou serial „Buffy”, cu Gellar revenind să joace în el, și că acesta va fi regizat de cineasta chineză Chloé. Zhao, doar a doua femeie din istorie care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor, grație filmului ei „Nomadland” din 2020. Ea a fost nominalizată din nou la Oscar anul acesta pentru lungmetrajul „Hamnet”.

Gellar a confirmat ulterior toate detaliile și a oferit pe rețelele de socializare actualizări constante despre stadiul producției, inclusiv identitatea noii „vânătoare de vampiri”: actrița americană Ryan Kiera Armstrong.

Tânăra actriță în vârstă de 16 ani urma să fie protagonista noului serial, în timp ce Gellar trebuia să revină în rolul lui Buffy Summers, de data aceasta unul secundar.

Ryan Kiera Armstrong alături de Ethan Hawke într-o secvență din serialul „The Lowdown” lansat pe Disney+ în 2025, FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images

Mesajul lui Sarah Michelle Gellar după anularea relansării serialului „Buffy”

„Vreau să-i mulțumesc lui Chloé Zhao, pentru că nu credeam că mă voi regăsi din nou în cizmele elegante, dar accesibile, ale lui Buffy. Și datorită lui Chloé, mi-am reamintit cât de mult o iubesc și cât de mult înseamnă ea nu doar pentru mine, ci pentru voi toți. Iar asta nu schimbă nimic din toate acestea și vă promit că, dacă Apocalipsa chiar va veni, puteți în continuare să-mi dați un beep”, a afirmat acum Sarah Michelle Gellar în mesajul video pe care l-a publicat pe Instagram.

Deși Hulu este una dintre platformele de streaming disponibile exclusiv în SUA, serialul ce urma să se numească „Buffy: New Sunnydale” ar fi fost disponibil și în România pe platforma Disney+.

O sursă apropiată producției a declarat pentru Variety că, deși noul serial a fost anulat, există „multă dragoste” pentru „Buffy” și că Hulu va lua în continuare în considerare viitoare versiuni ale francizei. „Practic, ușa rămâne deschisă”, a subliniat sursa în cauză. Gellar este de altă părere.

„Am avut un director în cadrul producției noastre care nu doar că nu era fan al serialului original, dar era mândru să ne amintească constant că nu văzuse întreaga serie și că nu era pentru el,” a spus ea într-un mesaj separat, pe care l-a publicat ulterior pe Instagram.

„Asta este foarte dificil atunci când lucrezi cu o franciză atât de iubită precum ‘Buffy’, nu doar la nivel global, ci și pentru mine și Chloé. Așa că vă puteți imagina lupta la deal pe care am dus-o încă din prima zi, când directorul tău îți spune, literalmente cu mândrie, că nu l-a urmărit”, a deplâns actrița.

Sarah Michelle Gellar alături de Armstrong pentru a fi în formă pentru serialul „Buffy” între timp anulat, FOTO: Planet Photos / Planet / Profimedia Images

Serialul „Buffy, the Vampire Slayer” a fost unul dintre cele mai populare și îndrăgite din anii ’90

„Buffy, the Vampire Slayer” a apărut inițial ca film în 1992, cu Kristy Swanson în rolul principal. Whedon a scris scenariul, iar Fran Kuzui l-a regizat.

Cinci ani mai târziu, serialul cu Gellar în rolul principal a debutat la televiziunea The WB, unde a rulat timp de cinci sezoane înainte de a-și muta ultimele două sezoane la UPN.

Ultimul episod al serialului original a fost difuzat pe UPN pe 24 septembrie 2002. Serialul „Angel”, care s-a învârtit în jurul personajului omonim jucat de actorul David Boreanaz, a avut parte la rândul său de 5 sezoane, între octombrie 1999 și mai 2024.

Popularitatea uriașă a „Buffy” a dus la crearea de site-uri web, forumuri de discuții online, lucrări de „fan fiction” inspirate de serial și mai multe producții neoficiale realizate de fani.