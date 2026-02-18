Succesul unui film nominalizat la Premiile Oscar aduce zeci de mii de turiști noi în Marea Britanie

O zi aglomerată pe o stradă din Stratford-upon-Avon, în vara lui 2025 (imagine ilustrativă), FOTO: Colin Underhill / Alamy / Profimedia Images

Într-o zi mohorâtă de iarnă, vizitatorii se îndreaptă în număr mare spre ceea ce a fost odinioară casa din Stratford-upon-Avon în care William Shakespeare a copilărit, și spre căsuța din apropiere a lui Anne Hathaway, reședința familiei soției dramaturgului, relatează Reuters.

Căsuța lui Hathaway este unul dintre decorurile filmului „Hamnet”, nominalizat la Premiul BAFTA și la Oscarul pentru cel mai bun film, iar succesul peliculei care în România a avut premiera în cinematografe pe 23 ianuarie atrage un nou val de turiști către locurile legate de Shakespeare din orașul situat în centrul Angliei.

„Shakespeare’s Birthplace” este casa în care a locuit tânărul William și unde tatăl său lucra ca mănușar, în timp ce locuința lui Hathaway este locul unde acesta își vizita viitoarea soție la începutul relației lor.

„Shakespeare’s Birthplace”, casa în care a copilărit dramaturgul britanic, FOTO: Shutterstock

În mod obișnuit, aproximativ 250.000 de vizitatori, din Marea Britanie, Europa, Statele Unite, China și din alte părți ale lumii, trec anual prin aceste locuri, potrivit trustului care gestionează „Shakespeare’s Birthplace”. Acesta, o organizație non-profit, administrează siturile de patrimoniu shakespearian care includ și „Shakespeare’s New Place”, amplasamentul casei din Stratford unde dramaturgul a murit în 1616.

Anul acesta, vizitatorii sosesc în număr și mai mare datorită filmului „Hamnet”, ecranizarea romanului din 2020 al lui Maggie O’Farrell, care oferă o relatare fictivă a relației dintre Shakespeare și Hathaway, cunoscută și sub numele de Agnes, precum și a morții fiului lor de 11 ani, Hamnet, în 1596.

Grădina locuinței „Shakespeare’s New Place”, FOTO: Shutterstock

„Numărul vizitatorilor a crescut cu aproximativ 15-20% în toate siturile de la lansarea filmului, în ianuarie. Cred că această tendință va continua pe parcursul anului”, a declarat Richard Patterson, director operațional al Shakespeare Birthplace Trust.

„Oamenii vor să vadă în mod special cabana lui Anne Hathaway și detaliile legate de modul în care familia folosea spațiile și peisajul din jurul casei… îți poți da seama de ce ar fi fost inspirat [Shakespeare]”, a adăugat acesta.

Căsuța lui Anne Hathaway din Stratford-upon-Avon, FOTO: Nick Hatton / Alamy / Profimedia Images

Filmul despre William Shakespeare și soția sa a primit 8 nominalizări la Premiile Oscar

„Hamnet” a primit 11 nominalizări la BAFTA Awards, cele mai prestigioase premii decernate de industria cinematografică din Marea Britanie, inclusiv la categoria cel mai bun film și cea mai bună actriță în rol principal pentru Jessie Buckley, care o interpretează pe Agnes.

Filmul are opt nominalizări și la Premiile Oscar de la jumătatea lunii martie, iar analiștii o văd pe Buckley drept favorită la câștigarea statuetei pentru cea mai bună actriță.

Acțiunea din „Hamnet” se desfășoară în Stratford-upon-Avon și la Londra, deși filmările nu au avut loc în Stratford.

Filmul îl prezintă pe tânărul Shakespeare, interpretat de Paul Mescal, îndrăgostindu-se de Agnes în timp ce preda limba latină pentru a plăti datoriile tatălui său. Drama, văzută în principal prin ochii lui Agnes, se concentrează asupra vieții lor împreună și asupra durerii provocate de moartea lui Hamnet, care îl conduce pe Shakespeare la scrierea piesei „Hamlet”.

Trustul local e încântat de succesul filmului și de afluxul de turiști care vor să afle mai multe

„Shakespeare… este notoriu de enigmatic. El scrie despre umanitate, despre trăiri, despre emoție, despre conflict, dar unde înțelegem cine este el în această poveste?”, a declarat pentru Reuters Charlotte Scott, profesoară de studii shakespeariane și directoare la Shakespeare Birthplace Trust.

„Această întrebare i-a motivat pe creatori și nu numai, timp de sute și sute de ani. Unde este inima lui Shakespeare? Iar filmul, cred eu, a deschis acest subiect într-un mod atât de frumos”, a mai spus aceasta.

Despre modul în care s-au întâlnit Shakespeare și soția sa se cunosc puține lucruri. El avea 18 ani, iar Hathaway 26 când s-au căsătorit, în 1582. Fiica lor, Susanna, s-a născut în 1583, iar gemenii Judith și Hamnet, în 1585.

Filmul amintește că, la acea vreme, numele Hamnet și Hamlet erau interschimbabile. Deși doliul este o temă dominantă, publicul îl vede, de asemenea, pe Shakespeare îndrăgostit și în ipostaza de tată.

„Mulți oameni vor vedea acest film fără să fi avut neapărat vreun fel de relație cu Shakespeare”, a mai spus Scott.

„Sper ca oamenii să vină la acest film și să descopere o nouă cale de a avea acces la Shakespeare, una care ține de creativitate, de înțelegerea povestirii ca proces continuu de regenerare, dar și, esențial, de explorarea sa dintr-o perspectivă emoțională”, mai spune profesoara.