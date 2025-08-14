Sătui de taxele vamale impuse de Trump, aliații SUA încep să îl lovească pe președintele SUA acolo unde îl doare mai tare

O parte dintre aliații SUA, nemulțumiți de ultima rundă de măsuri economice neprietenoase ale Casei Albe, au decis să ia măsuri în consecință și să anuleze sau să întârzie achizițiile de echipament militar american, scrie Politico.

Spania a renunțat la achiziția de miliarde de dolari a avioanelor de vânătoare F-35, după o dispută cu SUA pe tema cheltuielilor alocate pentru apărare.

Elveția, afectată de taxele vamale ridicate impuse de SUA, se confruntă cu o presiune crescândă din partea clasei politice pentru a renunța de asemenea la planurile de achiziționare a propriilor avioane de luptă F-35.

Iar India, nemulțumită de prețurile mai mari impuse de SUA pentru produsele sale, ar fi decis să suspende eforturile de achiziționare a unor vehicule de luptă americane.

Aceste măsuri – toate luate în ultimele două săptămâni – arată consecințele potențiale ale măsurilor economice impuse de Trump.

Ele întăresc, de asemenea, temerile industriei americane, care consideră că această nouă formă de protecționism va declanșa represalii, va pune în pericol vânzările de arme și va eroda dominația Americii ca principal furnizor mondial de apărare.

„Un mare gest obscen” adresat aliaților

Deși majoritatea aliaților nu se grăbesc să renunțe la achizițiile planificate de mult timp – România aflându-se printre clienții SUA – acțiunile recente ale celor trei țări arată o rezistență crescândă și unele dintre cele mai concrete reacții negative de până acum la măsurile comerciale ale lui Trump.

Taxele sunt „un mare gest obscen” adresat aliaților pe care SUA îi îndeamnă de ani de zile să cumpere echipamente americane, a observat pentru Politico Jim Townsend, fost oficial al Pentagonului care a supervizat politica europeană și NATO.

„Toate aceste țări se simt jignite de Statele Unite”, a spus el.

Explicația Spaniei

Avionul F-35, fabricat de Lockheed Martin, este deosebit de vulnerabil la acest tip de turbulențe economice.

Piesele sale provin de la peste 100 de furnizori din întreaga lume, iar comenzile mari din străinătate contribuie la menținerea prețului fiecărui avion la un nivel scăzut.

Dacă țările renunță la achiziții sau reduc comenzile, costurile cresc pentru toată lumea. Prețul combinat al comenzilor de avioane F-35 ale Spaniei și Elveției ar fi fost de aproximativ 15 miliarde de dolari pentru câteva zeci de avioane fiecare.

Decizia Spaniei de a renunța la F-35 ar putea direcționa miliarde către Eurofighter Typhoon – avionul fabricat de Regatul Unit, Germania, Italia și Spania – și către Future Combat Air System, un sistem franco-german de avioane de luptă și drone de ultimă generație, prevăzut pentru anii 2040.

Oficialii spanioli au invocat necesitatea suveranității industriale, a unor lanțuri de aprovizionare europene mai puternice și a unor parteneri mai fiabili.

Astfel de măsuri sunt utile și din punct de vedere politic pentru unele țări europene.

Decizia prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez a răspuns bazei de stânga a guvernului, potrivit unui înalt oficial al UE care a dorit să rămână anonim pentru a discuta despre dinamica politică sensibilă.

„Pentru Sánchez, este foarte convenabil să joace rolul victimei lui Trump”, a spus persoana respectivă, citată de Politico.

Multe semne de întrebare în Elveția

Acordul elvețian de achiziționare a 36 de avioane F-35 a fost aprobat cu greu în cadrul unui referendum din 2021, cu puțin peste 50% din voturi, iar noile taxe au reaprins disputa politică.

Legiuitorii elvețieni au insistat să anuleze achiziția atunci când taxele vamale americane au ajuns la 39%, dar miercuri guvernul și-a reafirmat intenția de a cumpăra avioanele și a dispus o revizuire.

O decizie este așteptată în noiembrie.

Oficialii elvețieni au declarat că nu pot stabili un preț final, deoarece SUA nu au fost de acord cu unul, lăsând contractul deschis la fluctuații ale inflației, costuri mai mari ale materiilor prime și taxe vamale – care ar putea adăuga până la 1,6 miliarde de dolari.

Alți potențiali cumpărători, precum Portugalia, au amânat deciziile pe fondul îndoielilor cu privire la alianța cu SUA.

Lockheed Martin a menționat în același timp că Regatul Unit, Danemarca și Belgia și-au anunțat recent intenția de a cumpăra cel puțin 10 avioane F-35.

„Vânzările militare externe sunt tranzacții între guverne, iar această chestiune este abordată cel mai bine de guvernul SUA sau de guvernele țărilor respective”, a declarat Jacqueline Lorenzetti, purtătorul de cuvânt al Lockheed.

Tensiuni în creștere cu India

Efectele ar putea merge mult mai departe de Europa. India, scrie Reuters, a decis să amâne achizițiile de arme din SUA, inclusiv vehicule de luptă Stryker și rachete antitanc Javelin, în urma deciziei lui Trump de a dubla taxele pentru produsele indiene la 50%, din cauza achizițiilor de petrol rusesc.

Oficialii indieni au negat informația, dar povestea evidențiază tensiunile crescânde.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a răspuns la impunerea taxelor reafirmând public „parteneriatul strategic special și privilegiat” al Indiei cu Moscova.

Miza este mare: tranzacții cu arme în valoare de miliarde de dolari se află în curs de negociere între guvernul SUA și New Delhi.

Iar americanii înțeleg riscul.

„Am lucrat mai mult de un deceniu pentru a consolida relația noastră cu India”, a declarat fostul secretar al Forțelor Aeriene, Frank Kendall, care a condus Inițiativa pentru tehnologie și comerț în domeniul apărării dintre SUA și India în administrația Obama. „Aplicarea acestor taxe uriașe asupra Indiei va avea un impact negativ asupra relației”, a avertizat acesta.