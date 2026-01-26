Scandal diplomatic între Italia și Israel. Doi carabinieri au fost amenințați cu arma în Cisiordania

Giorgia Meloni alaturi de Antonio Tajani, ministrul sau de Externe, Foto: Cecilia Fabiano Cecili / LaPresse / Profimedia Images

Şeful diplomaţiei italiene, Antonio Tajani, l-a convocat la sediul Ministerului de Externe pe ambasadorul Israelului la Roma, după ce doi carabinieri italieni care lucrează la consulatul general italian de la Ierusalim au fost ameninţaţi duminică de un bărbat, cel mai probabil un colonist, în Cisiordania, transmite luni ANSA, preluată de Agerpres.

Ministerul de Externe italian a informat că ambasadorul a fost convocat pentru a i se cere lămuriri şi a-i fi confirmat „protestul ferm” al Romei faţă de incidentul de duminică.

Anterior în cursul zilei de luni, ministerul a anunţat că ambasada Italiei la Tel Aviv a trimis o notă verbală oficială de protest guvernului israelian.

Cei doi membri ai personalului militar italian se aflau într-o vizită de inspecţie pe teren pentru a pregăti o misiune a ambasadorilor din UE într-un sat de lângă Ramallah, pe teritoriul Autorităţii Palestiniene, a indicat ministerul într-un comunicat.

Carabinierii au fost ameninţaţi de un bărbat înarmat, îmbrăcat civil, cel mai probabil un colonist israelian, care a îndreptat o puşcă automată spre ei.

Militarii italieni, care se deplasaseră cu o maşină cu număr diplomatic şi aveau asupra lor paşapoarte diplomatice, au fost „interogaţi” de civil. Date fiind instrucţiunile primite, ei nu au răspuns ameninţărilor iniţiale cu violenţă. Bărbatul i-a pus în contact telefonic cu o persoană neidentificată, care le-a spus că se aflau în interiorul unei zone militare şi că trebuie să plece.

Verificarea întreprinsă cu COGAT (comandamentul militar israelian pentru Teritoriile Palestiniene Ocupate) a confirmat că în locul respectiv nu există o zonă militară.

Cei doi militari au revenit în siguranţă la sediul consulatului şi au raportat incidentul către ambasadă şi lanţul de comandă al carabinierilor.

Surse din cadrul guvernului italian au afirmat că prezumtivul colonist israelian i-a forţat pe carabineri să îngenuncheze sub ameninţarea armei de foc.