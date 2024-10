Scandal în AUR. Un deputat acuză conducerea că cere bani pentru locurile eligibile la parlamentare. George Simion: „Și domnul Becali a plătit, toți au plătit”. Surse: Claudiu Târziu s-a opus sistemului

Ringo Dămureanu, deputat AUR, acuză conducerea partidului că a condiționat participarea pe un loc eligibil la alegerile parlamentare din noiembrie de plata unor sume: 100.000 de lei donație pentru precampanie și până la 190.000 de lei ca împrumut pentru partid. Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a declarat pentru Hotnews.ro că toți candidații au primit acest mesaj, dar nu reprezintă o condiție pentru a putea candida.

Toți candidații AUR aflați pe locuri eligibile au fost chemați la un notariat din zona Voluntari-Pipera să semneze actele de împrumut către partid, susține Ringo Dămureanu, într-o declarație pentru Hotnews.ro. Informația este confirmată parțial de Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, care neagă însă o condiționalitate impusă candidatului.

Spune că doar 20 de candidați au împrumutat până acum partidul cu diferite sume, dar subliniază că au făcut acest lucru pentru că „au dorit”.

„E vorba de perioada de precampanie și campanie, a fost un vot în biroul național de conducere. Toți candidații au plătit, inclusiv domnul Becali”, a precizat George Simion, președintele AUR, joi, cu ocazia depunerii listelor pentru București.

El a adăugat că îl va da în judecată pe Ringo Dămureanu din cauza acuzațiilor făcute.

Decizia AUR a fost luată săptămâna trecută. „Mi-au cerut 60.000 de euro”

Surse din conducerea AUR au precizat pentru Hotnews.ro că decizia privind banii pentru campanie a fost luată săptămână trecută și că singurul care s-a opus sistemului propus a fost Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere.

„Mi-au cerut suma de 60.000 de euro, după care eu nu m-am mai regăsit pe liste. Am primit să mă prezint la notar, notariat Platon Corina și Munteanu Ovidiu, din Voluntari. Alegerile se fac pe baza unei legi, un candidat dă bani într-un cont de campanie care se deschide când începe campania. Statul îi dă înapoi în 90 de zile. Legea nu spune să îi dau cu împrumut și să îi dea ei la sfântul așteaptă, poate din 2026 încolo. Suma de 190.000 de lei trebuia să fie împrumut către partid, nu se rambursează în termenul de 90 de zile”, a declarat Ringo Dămureanu, parlamentar AUR, care nu se regăsește pe liste pentru un nou mandat.

Legea prevede că banii cheltuiți în campanie din contul de contribuțiile candidaților se pot returna într-un termen de 90 de zile dacă partidul depășește pragul de 3%, iar cheltuielile au respectat legea.

Dămureanu spune că sistemul nu s-a aplicat în 2020, când a candidat prima dată pe listele AUR.



„Eu am participat și la alegerile locale și am depus bani contribuție. Vineri seara, domnul Simion m-a admonestat în biroul de conducere că n-am dat bani. Zic: Cum n-am dat bani, am dat. Dar banii nu au trecut prin conturile dânșilor”, a dezvăluit Ringo Dămureanu. El subliniază că nu a împrumutat partidul.

Deputatul a precizat că sistemul împrumuturilor acordate partidului AUR s-a folosit și cu ocazia alegerilor locale și europarlamentare.

AUR, amendat de AEP pentru nereguli descoperite în campania din vară

Hotnews a dezvăluit în premieră că Autoritatea Electorală Permanentă a decis să nu ramburseze AUR suma de 11 milioane de lei pentru campania de la europarlamentare, dar să și confiște 11 milioane de lei de la AUR din cauza neregulilor descoperite.

„La europarlamentare s-a cerut 330.000 de euro de la oameni care erau pe liste după locul 30. Cel de pe ultimul loc a dat 4.5 milioane de euro, adică salariul lui pe 600 de ani. A dat bani împrumut partidului, nu în contul de campanie. S-a eludat legea, a fost aplicată altă procedură decât cea prevăzută de lege”, a spus Ringo Dămureanu.

Potrivit parlamentarului AUR, George Simion le-a transmis la ședința de vineri seara că cine nu are bani „înseamnă că nu ai valoare în societate” și dacă „totuși nu îi ai, te duce el la cineva care îți dă cu împrumut” și la ei „faci donație”.

„Eu am fost prezent vineri la ședință, sunt membru supleant al Biroului Național de Conducere. Nu am drept de vot. În ședința de vineri, domnul Simion a menționat că unii candidați nu au dat și a făcut trimitere și la mine că nu am dat bani. La Gorj, pentru Senat, el a menționat numele lui Adrian Zorlescu. După care s-a răzgândit și a spus, am eu un prieten de zece ani care nu face parte din partid și îl punem pe noi. Cineva a făcut o remarcă, băiat deștept, toată lumea a râs. Prietenul este Sandu Mircea Ionuț. Nu-l știe nimeni din Gorj”, a povestit Ringo Dămureanu un dialog din ședința conducerii AUR.

Potrivit lui Dămureanu, printre cei care s-au opus planului lui Simion a fost și Claudiu Târziu, senator, președinte al CNC al AUR.

„Mă aștept să-l excludă din partid și pe Claudiu Târziu, fondatorul partidului. Aici e pe viață și pe moarte. Domnul Târziu a scris o scrisoare, nu e falsă. Eu suspectez că la AUR e un grup organizat infracțional, format din Simion, Lulea și Titus Păunescu. Nu am dorit să fac parte din această escrocherie”, a declarat Ringo Dămureanu pentru Hotnews.ro.

Ringo Dămureanu este parlamentar AUR și dorea să candideze de pe prima poziție a listei din Dolj pentru deputați. Solicitarea sa a fost refuzată de conducere, care i-a propus să candideze în alt județ din Oltenia. Dămureanu urmează să candideze independent, nu se mai află pe lista AUR.

Pe primul loc în județul Dolj a fost impus de la centru Iosub Cosmin-Teodor, cu domiciliul în județul Covasna, care a avut însă o contribuție importantă în campania pentru europarlamentare.

„Nici deputatul Radu Grădinaru nu se află pe vreo listă pentru că nu a dat bani. Deputații de Iași nu se regăsesc pe locuri eligibile. Nu și-au imaginat că dacă nu dau bani nu candidează pe locuri eligibile. Faptul că nu m-am dus la notar a condus la faptul că nu sunt pe liste”, a afirmat Dămureanu.

Marius Lulea, prim-vicepeședinte AUR: Nu a existat o condiție pentru a participa pe liste, cine a făcut donație și crede că a greșit, îi dăm banii înapoi

Marius Lulea a precizat pentru Hotnews.ro că „acțiunile de informare nu au fost un secret și nici nu sunt, toți candidații au fost informați” despre banii necesari pentru campania electorală.

El a admis că i-a trimis un mesaj lui Ringo Dămureanu în care anunță că fiecare candidat pe loc eligibil trebuie să doneze AUR 100.000 de lei și să acorde partidului un împrumut de până la 190.000 de lei. Prim-vicepreședintele a spus că decizia privind sumele pentru campanie aparține conducerii AUR. Banii donați nu sunt returnați de partid vreodată.

„Fiecare partid are un buget de venituri și cheltuieli pentru campanie și precampanie. Aceste bugete au fost votate de Biroul Național de Conducere, iar eu, în calitate de ordonator de credite, trebuie să duc la îndeplinire deciziile luate. Partidul este o asociație de persoane cu interese politice care își asumă în comun obligații și răspunderi”, a precizat Marius Lulea pentru Hotnews.ro.

El a adăugat că toate cheltuielile partidului se desfășoară prin contul partidului și sunt în evidența financiar- contabilă.

„Fiecare candidat trebuie să își facă campanie și precampanie, aceasta fiind forma prevăzută de lege pentru cheltuieli. Nu este o condiție eliminatorie. Domnul Dămureanu nu a fost ales de filiala locală pentru locul unu de la Senat, iar acesta este motivul nemulțumirii sale”, a spus Marius Lulea pentru Hotnews.ro.

Prim-vicepreședintele a ținut să precizeze că fiecare candidat pe loc eligibil putea acorda un împrumut partidului sau o contribuție pentru campanie.

Diferența constă în faptul că orice contribuție poate să fie rambursată în termen de 90 de zile, dacă AUR depășește pragul de 3%. Potrivit legii, împrumutul acordat partidului nu are o dată fixă de rambursare, detaliile fiind prevăzute între părți în momentul semnării contractului la notar.

„Este vorba de împrumut sau contribuție potrivit prevederilor legale privind finanțarea campaniilor electorale. Astfel de informări am dat și la locale. Decizia de a veni la notar aparține fiecărei persoane. Și la alte partide apar împrumuturi care s-au folosit. De ce? O parte dintre colegi preferă să nu aibă niciun risc cu privire la rambursarea de la AEP și atunci preferă varianta în care împrumută partidul, partidul declară de unde este împrumutul în campania electoral și în felul acesta nu au niciun risc de rambursare. Este o practică curentă la toate partidele. Este o alegere benevolă, nu i s-a spus că nu candidează. Candidații nu au fost condiționați de plata acestor sume”, a declarat Lulea pentru Hotnews.

Marius Lulea a afirmat că un membru AUR care a făcut o donație crezând că va fi pus pe un loc eligibil și nu a prins o astfel de poziție, poate cere banii înapoi dacă își dă seama că a donat din greșeală.

„Dacă a donat eronat banii, face cerere de rambursare. Nu există refuz de cerere. Cine credea că își cumpără un post, noi le-am spus că nu contează sumele”, a spus Lulea.

Antonio Andrușceac: Am donat 75.000 de lei pentru campania prezidențială

Deputatul Andrușceac a declarat pentru Hotnews.ro că a donat partidului 75.000 de lei pentru campania prezidențială și a contribuit cu 1.5 milioane de lei în campania de la europarlamentare.

„Este o donație care să susțină precampania, făcută transparent, din contul meu. Pentru campania de la europarlamentare nu am dat până acum niciun împrumut pentru că nu sunt candidat. Când o să fiu candidat, potrivit legii, pot da banii când candidatura devine definitivă. Când voi fi pe liste la parlamentare, voi da un împrumut că așa e normal să ne susținem campania. Nu știu dacă voi putea plăti plafonul de 190.000 de lei”, a spus Antonio Andrușceac pentru Hotnews.ro.

Reprezentantul AUR apare pe listele din București pentru Senat, pe poziția 4, loc considerat neeligibil.

„Poate Gigi Becali își permite să dea o sumă mai mare. George Simion nu poate să îmi ceară mie sau altuia să dăm aceeași sumă. Avem o putere financiară diferită. Nu cred că banul să fie criteriul, ar fi rău și deloc pe linia noastră. Nu cred că e asta. Eu le-am spus, am 15.000 de euro, atât dau. Nu înțeleg cum poate să fie împrumut când nu e campanie electorală. În cazul ăsta, eu nu îmi permit să fac două împrumuturi nerambursabile”, a afirmat Antonio Andrușceac.

El precizează că a contribuit la campania AUR de la europarlamentare cu 1.5 milioane de lei și a primit la rambursare doar 660.000 de lei. Susține că banii i-a împrumut de la un coleg din Parlament.

„Paguba acum este de 840.000 de lei. Ne judecăm cu AEP. Nu am împrumutat banii de la Maricel Păcurar, ci de la un coleg, totul prin notar. Eu am ascultat de mandatarul financiar pe care îl avem, nu sunt expert în finanțarea campaniilor. Când am împrumutat banii, i-am transferat”, a subliniat Antonio Andrușceac pentru Hotnews.ro.

Surse din AEP au declarat pentru Hotnews.ro că orice împrumut sau contribuție de campanie nu poate să fie impusă de la partid ca o condiționalitate pentru a prinde un loc eligibil pe liste, fiind o încălcare a legii.