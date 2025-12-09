Sari direct la conținut
Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat de viol

HotNews.ro
Brigitte Macron, Foto: Patrick Kovarik / AFP / Profimedia Images
Feministele și-au exprimat indignarea, luni, după ce au circulat imagini în care prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, folosește o insultă la adresa activistelor care au perturbat spectacolul unui comediant care fusese acuzat cândva de viol, scrie AFP.

Echipa primei doamne a declarat că Brigitte Macron voia să critice „metoda radicală” de protest.

Un spectacol de stand-up de sâmbătă al lui Ary Abittan, comediant în vârstă de 51 de ani, a fost întrerupt de activiste care purtau măști cu chipul lui și mesajul „violator” și au început să scandeze „Abittan violator”.

În 2021, o femeie l-a acuzat pe actor de viol, dar anchetatorii au renunțat la caz în 2023, invocând lipsa probelor.

Prima doamnă a discutat cu comediantul duminică

Duminică, Brigitte Macron și fiica ei au mers să vadă show-ul comediantului, iar soția președintelui francez a discutat cu Abittan înainte ca acesta să urce pe scenă, potrivit unui videoclip prezentat luni de publicația locală Public.

„Mi-e frică”, se aude Abittan spunând în videoclip.

„Dacă există vreo «proastă nenorocită» (în original, «connes», un termen vulgar în limba franceză), o vom da afară”, se aude Brigitte Macron spunând pe un ton de glumă.

Grupul feminist din spatele acțiunii de sâmbătă, #NousToutes, a transformat insulta într-un hashtag pe rețelele sociale, iar acesta a fost distribuit în numeroase postări în semn de susținere.

Printre cei care l-au folosit se numără și actrița Judith Godreche, care a devenit un simbol al feminismului după ce i-a acuzat pe doi regizori că au abuzat-o sexual când era minoră, cerând eliminarea comportamentelor de acest gen din sectorul cultural francez.

„Și eu sunt o proastă nenorocită”, a scris actrița pe Instagram.

„O insultă la adresa victimelor și a grupurilor feministe”

O activistă care a participat la acțiune și care s-a prezentat cu pseudonimul Gwen pentru a evita eventuale repercusiuni a spus că grupul a fost „profund șocat și scandalizat” de limbajul lui primei doamne.

„Este încă o insultă la adresa victimelor și a grupurilor feministe”, a spus ea.

Echipa primei doamne a susținut că afirmația lui Brigitte Macron ar trebui interpretată ca „o critică la adresa metodei radicale folosite de cei care au perturbat spectacolul”.

„Brigitte Macron nu aprobă această metodă radicală”, a declarat un membru al echipei sale pentru AFP.

