Actorul Gérard Depardieu și scriitorul Michel Houellebecq se află în centrul unei anchete judiciare deschise pentru „viol în grup” de către Parchetul din Paris, potrivit televiziunii BFMTV și publicației franceze de investigații Mediapart.

Această anchetă a fost inițiată în urma unei plângeri depuse în primăvara anului trecut, împotriva celor doi artiști.

Conform Mediapar, o actriță a depus o plângere, în mai 2025, împotriva actorului și scriitorului pentru acte de violență sexuală pe care susține că le-a suferit în timpul filmării unei scene din filmul „Thalasso”, în 2018.

Apoi autoritățile judiciare franceze au deschis o anchetă.

Acuzat că ar fi filmat scena, regizorul Guillaume Nicloux susține că nu a observat nicio formă de constrângere, dar că și-a cerut scuze ulterior. Toți cei trei beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ce a spus actrița care a depus reclamația

În vârstă de 32 de ani la momentul faptelor, reclamanta a spus că a fost contactată de o directoare de casting pentru a juca un rol în filmul „Thalasso”. Conform relatării sale, ea urma să interpreteze rolul unei „fete din Est”, o „prostituată” care trebuie să danseze cu sânii goi într-o cameră de hotel în care se află Gérard Depardieu și Michel Houellebecq.

În ziua filmării, în decembrie 2018, ea se afla în această cameră de hotel din Cabourg, în departamentul Calvados. Este prezentă și o a doua femeie care trebuie să participe la scenă. Pe o măsuță de cafea se află numeroase sticle de alcool. În timp ce cei doi actori sunt deja puternic în stare de ebrietate, regizorul dă startul filmării.

Însă, în loc să fie pusă să danseze, femeia pe care Mediapart o numește „Alexandra” (numele de familie a fost schimbat) este condusă de Michel Houellebecq într-un dormitor, unde este întinsă pe pat și supusă agresiunilor celor doi bărbați sub privirea camerei de filmat. În acel moment, Gérard Depardieu ar fi agresat-o sexual cu degetele, tot conform relatării sale, în timp ce Michel Houellebecq o ținea imobilizată.

„Alexandra” susține că a denunțat imediat echipei de producție ceea ce tocmai suferise. După zile întregi de discuții, regizorul a decis în cele din urmă să elimine scena incriminată.

Conform Mediapart, i s-au propus și semnat contracte antedatate care prevedeau o remunerație de 45.000 de euro brut și un nou rol pentru actriță.

Însă, în 2025, cu ocazia procesului „Volets Verts”, în care Depardieu a fost găsit vinovat, Alexandra a decis să depună plângere pentru aceste fapte.

Săptămâna trecută, Depardieu a transmis că intenționează să accepte condamnarea la 18 luni de închisoare cu suspendare, anunțul fiind făcut cu doar câteva zile înainte de termenul la care trebuia să înceapă procesul de apel.